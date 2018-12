Estallan dos frentes en Podemos tras el batacazo en Andalucía

Los malos resultados de Podemos en Andalucía comienzan a tener consecuencias internas. Tan sólo unas horas después de haber quedado cuartos perdiendo 300.000 votos, en el partido morado han estallado dos frentes.

Por un lado, desde Andalucía, los de Teresa Rodríguez piden a Pablo Iglesias que suspenda las primarias internas para hacer una "reflexión urgente" y encauzar el partido. Mientras que desde Madrid, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero exige responsabilidades y dimisiones en Adelante Andalucía.

Podemos Andalucía pide frenar las primarias

Pasado el mediodía, sin ni siquiera esperar 24 horas desde que se conocieron los resultados de las elecciones, la corriente Anticapitalista del partido, a la que pertenece Teresa Rodríguez, ha exigido en un escrito a la dirección de Pablo Iglesias que desconvoque las primarias que anunció hace diez días para elegir las listas a las elecciones generales.

Creen que es necesario hacer un parón y que se produzca una "reflexión critica urgente" tras el resultado de los comicios andaluces. Mantenerlas sería, dicen, "un tremendo error y una muestra de irresponsabilidad y de anteponer los intereses de una parte por encima de los generales".

En el caso de que esto no suceda, los de Teresa Rodríguez anuncian en el texto que no participarán en ellas porque "no es el momento para el enésimo proceso interno tedioso para seguir ahondando en la dinámica de desafección y desgarros internos. Más aún cuando la urgencia de una posible convocatoria de elecciones parece alejarse", añaden, tras señalar que esta deriva les aboca a "una inercia suicida".

Monedero exige responsabilidades

Y mientras tanto, desde Madrid, Juan Carlos Monedero, a través de su blog en Público, pide "alguna dimisión" en Adelante Andalucía. Aunque no da el nombre directamente de Teresa Rodríguez sí que dice que la pérdida de 300.000 votos es "un fracaso en toda regla que debiera tener como respuesta no solo la autocrítica de los responsables sino alguna dimisión".

"En política, los errores se conjuran dimitiendo y no parece sensato que lleven los partidos quienes han hundido a sus partidos. A no ser que sus partidos no les interesen y sean solamente herramientas personales o de pequeñas familias con el mandato de resistir a toda costa", afirma el exdirigente morado.