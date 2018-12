Repaso de un 'rojo' andaluz a Pablo Iglesias: "Cuando usted predica pobreza y se compra un chalé, nace un fascista"

Juan Manuel Jiménez Muñoz, médico y escritor malagueño, ha escrito una carta abierta a Pablo Iglesias a través de Facebook en la que pone a caldo al dirigente de Podemos por su reacción a las elecciones en Andalucía. En la carta, que publica El Mundo, le explica por qué en Sedella, un pequeño pueblo de Málaga en el que siempre ha ganado la izquierda por goleada –6 de sus 7 concejales son de IU– en estas elecciones han arrasado el PP, Cs y Vox.

Tras invitar amablemente a Pablo e Irene a conocer el pueblo y alojarse en su casa, comienza a repartir estopa.

"Ningún concejal de Vox hay por allí que pueda molestarle a usted, señor Iglesias. Nadie de Ciudadanos. Nadie del PP. Nadie de derechas que deba quitarle el sueño. Son unos rojos mis paisanos de Sedella. Unos rojos irredentos. Unos rojos de cojones. Pero mire usted por dónde hace unas horas, como por ensalmo, se me han vuelto fascistas mis paisanos, o medio fascistas. 109 votos han ido al Partido Socialista y a Podemos, y otros 104 se han marchado a VOX, al PP y a Ciudadanos. ¿No le asombra eso, señor Iglesias? ¿No le dice nada que un pueblo de rojos se haya convertido en facha de la noche a la mañana? ¿Sigue pensando usted que hay que 'salir a la calle para combatir el fascismo'? ¿Cree necesaria una marcha con el lema "No Pasarán"? ¿No se da cuenta, señor Iglesias, de que ese supuesto fascismo ha nacido de las propias filas de usted y del Partido Socialista, de sus propios errores, de sus propias contradicciones, y de tanto tocarnos los cojones al conjunto de la sociedad?".

"Mire usted, señor Iglesias:cuando usted dice que no puede pronunciar la palabra España porque le duele la boca, nace un fascista. Cuando usted grita ¡Visca Cataluña Libre y Soberana!, nace un fascista. Cuando usted se va a una cárcel a negociar los presupuestos nacionales con unos investigados por sedición, nace un fascista. Cuando usted predica pobreza y sobriedad pero se compra un chalé, nace un fascista. Cuando una parlamentaria de Podemos retira la bandera española del Parlament Catalán, nace un fascista. Cuando Ada Colau dice que ha votado Sí a la Independencia Catalana en un referéndum ilegal, nace un fascista. Cuando usted y los suyos hacen parabienes de Chaves y Maduro, nace un fascista".

"Cuando Pedro Sánchez y usted se reparten, como cromos, los puestos directivos de Radiotelevisión Española, nace un fascista. Cuando usted se lleva las manos a la cabeza porque un inmigrante ilegal murió de un infarto en Lavapiés, pero no se las lleva cuando asaltan en grupo la valla de Melilla, nace un fascista. Cuando le tiran excrementos a nuestra policía de frontera y usted no dice nada, nace un fascista. Cuando a Pedro Sánchez lo encumbran a la Presidencia del Gobierno los votos de usted, y los de Bildu, y los de Gabriel Rufián, nace un fascista. Cuando escupen los independentistas a Borrell, y usted se calla, nace un fascista".

También hay para Susana Díaz. "Cuando dice que la huelga de los médicos catalanes le parece justa y necesaria, pero que la de los médicos andaluces es cosa de personas de derechas, nace un fascista. Cuando un andaluz tiene que esperar 10 meses una colonoscopia y luego, tras hacérsela, resulta que tiene un cáncer de intestino, nace un fascista. Cuando un andaluz va a la farmacia y hay desabastecimiento, nace un fascista. Cuando a un maestro andaluz le pegan, o le insultan, y la izquierda no dice nada, nace un fascista. Cuando a una auxiliar de enfermería andaluza le arrojan una escupidera de orines a la cabeza, y la izquierda no dice nada, nace un fascista. Cuando en las aulas se les obliga a los niños a estudiar temarios tendenciosos, nace un fascista".

"Cuando Susana Díaz dice que la Gürtel estuvo mal pero que los ERE fueron una tontería, nace un fascista. Cuando un puñado de altos cargos socialistas se va de putas con el dinero de los andaluces, nace un fascista. Cuando Pedro Sánchez dice ayer que lo ocurrido en Cataluña es una rebelión, y dice hoy que sólo es una sedición, nace un fascista. Cuando Willy Toledo se caga en Dios y la izquierda progresista le ríe la gracia, nace un fascista. Cuando un cómico se suena los mocos en la bandera española y la izquierda progresista lo defiende, nace un fascista. Cuando Ada Colau, sin despeinarse, dice que un almirante español del siglo XIX era un fascista, nace un fascista. Cuando Podemos de Zaragoza organiza unas Jornadas Antifascistas e invita como ponente a una exterrorista de Terra Lliure que asesinó a nueve personas, nace un fascista".

"Pues eso, señor Iglesias. Ya no le canso más. Busque usted a los fascistas en las propias sedes de Podemos. Y que Susana Díaz y Pedro Sánchez los busquen en las sedes del Partido Socialista. Pues quien siembra vientos, recoge tempestades (...). Así que, señor Iglesias, ahórrenos ahora llantos y lamentos en las calles. Ahórrenos barricadas y carreras policiales. La movilización ha de hacerse antes de ir a las urnas, no después, cuando no gusta el resultado. Eso, al menos, es lo que dicen los verdaderos demócratas. Deje tranquila a Andalucía por cuatro años, y veamos todos, al menos por una vez, qué saben hacer, por estas maltratadas tierras, Ciudadanos y PP. Y si dentro de cuatro años no nos gusta lo que hacen, si montan otro cortijo de otro color o si la gente sigue esperando diez meses para una colonoscopia, haremos como hemos hecho ahora con el cortijo de Susana: mandarlo a hacer puñetas, y a otra cosa, mariposa. Pues eso, precisamente, es lo que me encanta de la democracia: que nunca damos los votos. Tan sólo los prestamos".