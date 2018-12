El Supremo admite un recurso de la familia Franco y estudia paralizar su exhumación

El Tribunal Supremo decidirá sobre la exhumación de Francisco Franco. La Sala de lo Contencioso-Administrativo –la misma que resolvió el debate del impuesto de las hipotecas– ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la familia del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros a 8 de noviembre que impulsó el traslado de los restos. Además, abre una pieza separada en relación a la suspensión cautelar del procedimiento. Si prospera esta medida no habrá ningún movimiento hasta que los magistrados dicten sentencia atendiendo al fondo de la cuestión.

Fuentes del Tribunal Supremo no descartan que la Sala paralice el procedimiento de exhumación y Franco permanezca, al menos cautelarmente, en la basílica del Valle de los Caídos. "Ocurre habitualmente litigios como éste en los que, por su naturaleza, si no se adoptasen cautelares no habría tiempo para que los apelantes evitaran las consecuencias de una decisión que pueda ser posteriormente declarada ilegal".

Recurso de la familia Franco

El decreto-ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la modificación de la Ley de Memoria Histórica establece que el Valle de los Caídos albergará únicamente a las personas que fallecieron en la Guerra Civil.

Los nietos de Franco, con la asistencia letrada de Luis Felipe Utrera-Molina, alegaron que el acto administrativo era recurrible porque "producía indefensión o perjuicio" a derechos y "decidía sobre el fondo del asunto". El recurso denuncia "irregularidades producidas en el marco del procedimiento de exhumación" y "la existencia de una disposición de caso único que afecta al derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en Constitución y Convención Europea de Derechos Humanos", cuando la familia ha manifestado su oposición a la exhumación de los restos de su abuelo".

Solicitan "amparo de los tribunales ante los reiterados anuncios del Gobierno de una inminente exhumación sin que se haya tramitado en su totalidad el procedimiento administrativo establecido por el real decreto-ley, de los que son buena muestra las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo", que anunció el traslado de los restos del dictador "antes de que finalizase el presente año".