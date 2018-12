La guerra ha comenzado demasiado pronto y Ferraz ha decidido recular. Las palabras del secretario de Organización, José Luis Ábalos, en rueda de prensa este lunes en la sede del PSOE y su interpretación como una declaración bélica en el PSOE andaluz ha motivado que el número tres del partido haya decidido hoy rebajar la tensión temprana generada negando su voluntad de pedir la dimisión de la actual presidenta, Susana Díaz, ni montar una gestora en su marca andaluza como hicieron en Madrid.

"No es nuestro estilo", llegó a decir Ábalos, "no es el estilo de esta dirección ni el del 39 Congreso. No rotundo. Ni es coveniente, ni necesario ni justificado", señaló en su tercera rueda de prensa consecutiva desde la noche electoral del 2-D. En la comparecencia de este martes, durante la reunión de la Ejecutiva socialista presidida por el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Veinticuatro horas después de afirmar que el PSOE "se va a implicar en la necesaria regeneración del PSOE andaluz" y que el futuro de Susana Díaz "está ligado al éxito o fracaso de nuestro proyecto político", Ábalos quiso suavizar la tensión diciendo que "lo que dije es una obviedad" que es la necesidad de regeneración y renovación de nuestro proyecto político y que "estamos todos al servicio del partido".

A preguntas de Libertad Digital, también negó pedir la dimisión de Susana Díaz ni haberle señalado el camino "a no se qué puerta". "No me planteo dimisiones de nadie", reiteró el también ministro de Fomento, "otra cosa es que haya unas susceptibilidades que yo no voy a compartir", dijo en referencia a las palabras de la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, que ayer denunció en twitter la doble vara de medir de Ferraz por pedir la dimisión "a quienes ganan las elecciones y no a quienes las pierden" como Pedro Sánchez.

Las intenciones de Ferraz

Lo que intentó Ábalos este martes es pedir la renovación por las buenas habida cuenta de que la exigencia por las malas había llegado demasiado pronto. En privado, Ferraz sigue insistiendo en que su intención es una salida de Díaz pero que ésta no podrá llegar de otra forma que a través de una "salida pactada" habida cuenta de que la actual dirigente andaluza laminó a todo el sanchismo en el anterior congreso autonómico y "todo lo que existe en el PSOE-A es susanista".