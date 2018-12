Ignacio Garriga: "Es ridículo que nos cataloguen de racistas"

Ignacio Garriga, portavoz de la ejecutiva nacional de Vox, y un desconocido hasta ahora se ha enfrentado a la preguntas de Dieter Brandau, director de Es la tarde de Dieter

Siendo catalán, viniendo de una familia que ha tenido que migrar a España y con su color de piel ¿Qué hace en Vox?

Como muchos españoles decidí hace mucho tiempo dar un paso al frente. Lo que veía no me gustaba, veía con preocupación el presente y el futuro que iba a dejar a mis hijos. Y me dije que tenía que hacer algo más que ejercer mi profesión de odontólogo, eso era arremangarme la camisa y luchar día a día para mejorar mi nación que es España

Pero, ¿VOX es una partido racista?

Es ridículo que nos cataloguen de todo lo que nos catalogan. Nosotros fundamentalmente creemos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, en la dignidad propia de la persona humana, eso excluye cualquier tipo de discriminación por raza(…) En el fondo, esto lo que demuestra son dos cosas: el miedo y la falta de argumentos a rebatir en el mundo de las ideas y, por otro lado, una estrategia estéril que lo único que pretende es frenar el movimiento de la España de los balcones.

¿Cómo le explicaría usted a alguien que piensa que Vox es xenófobo la política de inmigración que quieren ustedes?

Hemos sido claros en nuestros postulados. Hemos dicho que no se puede tolerar la inmigración ilegal y que el control de las fronteras es un tema muy serio que se ha de defender. Sobre todo por los que estamos aquí, por amor de los españoles. Es fundamental que esa inmigración se tenga que regular en base a dos criterios: las necesidades económicas de España y la capacidad de adaptación de los inmigrantes. Eso no es xenófobo, ni racista.

¿Vox es un partido anti catalán?

Eso me hace mucha gracia y a la vez me produce pena. No hay mayor amor que el del que decide dar un paso al frente y defender su propia tierra, en este caso Cataluña. Defenderla de quienes la han saqueado durante mucho tiempo y de los que tienen un único objetivo: enfrentar a familias y enfrentar una parte de los catalanes con la otra parte

Ahora mismo el primer trending topic es Ku Klux Klan, un ex líder ha felicitado a VOX por sus resultados en Andalucía

No vamos a entrar en estos debates eso es lo que quiere la izquierda radical que entremos en estas tonterías. Nosotros hemos sido claros: no diferenciamos entre razas ni colores. Lo único que defendemos es a los españoles.

¿Qué piensa Vox de la homosexualidad?

Nosotros no nos metemos en la cama de nadie. Cada uno es libre de vivir y de ejercer su libertad de la mejor manera que crea oportuno. Nosotros sí tenemos una postura clara de la defensa del concepto antropológicamente definido como matrimonio. Nosotros entendernos que es la unión de un hombre y una mujer. No negamos, al revés, nosotros propondremos un tipo de legislación para que recoja matrimonio de homosexuales. Seguro que dentro de Vox hay homosexuales, no es un tema que se deba señalar

¿Ustedes justifican la violencia contra las mujeres?

Esto es de una de las cosas más graves. Son acusaciones en las que se sobrepasa una línea que nunca debería haberse sobrepasado. Soy padre de hijas, marido de una mujer y ¿cómo vamos a justificar la violencia contra una mujer? Son disparates que me generan preocupación, que tengan esa libertad de soltar barbaridades con único objetivo de caldear el ambiente.