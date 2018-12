Errejón cuestiona la estrategia de Iglesias con VOX y se desmarca de la "alerta antifascista"

Una vez más, Íñigo Errejón se aleja de la estrategia de Pablo Iglesias. El que fuera número dos de Podemos se ha desmarcado este miércoles de la respuesta que han dado desde su partido ante el ascenso de VOX.

Iglesias declaró el pasado domingo una "alerta antifascista" y pidió a diferentes colectivos sociales que se movilizasen contra el partido de Santiago Abascal. Pablo Echenique llegó a decir este martes que "si hubiéramos sabido que esto iba a pasar, probablemente no hubiera habido tanta abstención en Andalucía".

Errejón se aleja de este análisis de la cúpula de su formación para pedir "autocrítica"."Cuando se obtienen malos resultados, hay que aplicar una receta que tiene que ver con la humildad y la autocrítica. No se puede salir culpando a otros del trabajo que no se ha hecho bien", ha aseverado para añadir que, en sus orígenes, Podemos dijo que, "en España, era difícil que salieran fuerzas reaccionarias porque había un alternativa contra los problemas y la corrupción y mirar hacia adelante", y ahora, hay que demostrar si son "útiles o no".

"VOX es un síntoma pero no es el mal"

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid ha explicado que "VOX es un síntoma pero no es el mal.No hay 400.000 andaluces fascistas. Y por tanto, hay que escuchar, hay que tener humildad".

En un desayuno informativo de Vanity Fair, Errejón se ha referido a esa pérdida de 300.000 votos de su partido en Andalucía para asegurar que "lo importante es si los españoles te perciben como una fuerza política útil. Cuando no te perciben, no hay que regañarles, hay que hacer autocrítica".

Sin referirse en ningún momento por su nombre a los miembros de la dirección de Podemos, sí que les ha enviado numerosos mensajes velados para demostrar que no comparte su estrategia: "La mejor barrera para frenar las posibilidades de retroceso no son tantos los aspavientos sino la calma, la firmeza y la capacidad de ofrecer certezas, seguridad y tranquilidad a mucha gente".

Errejón, que en mayo se enfrentará a las urnas como candidato morado a la Comunidad de Madrid ha dejado claro que lo que hay que hacer en adelante es ser una "fuerza política que le habla al conjunto de los españoles que quieren garantía y seguridad, y no sólo a los que están convencidos".