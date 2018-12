Iglesias no cierra la puerta a abstenerse con un Gobierno de Cs pero Rodríguez lo descarta

Es un escenario que tan sólo se ha planteado pero ya está generando división en Podemos. Este miércoles por la mañana, en una entrevista en TVE, Pablo Iglesias no cerraba por completo la puerta a que su partido se abstuviese en Andalucía para facilitar un Gobierno de Ciudadanos si este opción se ponía sobre la mesa. Así, PP y VOX, a los que tanto han criticado en las últimas horas, no llegarían al poder.

Pero, tan sólo unas horas después, Teresa Rodríguez ha acabado con esa posibilidad. En una rueda de prensa en Sevilla, la dirigente andaluza del partido ha sido tajante: "Nosotros no votaríamos una investidura de Ciudadanos, ni la facilitaríamos". Así cerraba la puerta a esta posibilidad de que Ciudadanos gobierne con el apoyo del PSOE y la abstención de Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida.

Una opción a la que Pablo Iglesias no daba un no rotundo a primera hora: "Que pongan esa opción encima de la mesa, lo que pasa es que sospecho que no la han puesto", decía en TVE. Aunque desde Podemos lo calificaban de "política ficción", su líder añadía: "Ojalá nos equivoquemos y haya fuerzas políticas que estén dispuestas a hacer un planteamiento distinto". "Ojalá nuestra democracia contara con una derecha con responsabilidad de Estado que asumiera que la justicia social y la defensa de la gente puede ser un consenso", decía.

Rodríguez dice no

Sin embargo, Teresa Rodríguez, líder del partido en Andalucía, rechazaba unas horas después de plano esta posibilidad: "Nosotros no le daremos el gobierno a Ciudadanos", ha zanjado.

"Es un escenario ficticio que no se va a plantear. Hemos dicho con mucha claridad que queremos ser un dique de contención a las derechas y Ciudadanos se ha posicionado en cuestiones económicas o en defensa de la autonomía andaluza a la derecha del PP", comenzaba Rodríguez y zanjaba: "No votaríamos ni facilitaríamos un Gobierno de Ciudadanos, porque respetamos mucho a nuestros votantes a los que les hemos dicho que, en ningún caso íbamos a facilitar un Gobierno de la derecha. Si Susana Díaz quiere seguir haciéndolo que lo haga".