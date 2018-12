Cs, en una "encrucijada mortal": tendrá que elegir entre perder votos azules o naranjas

El Mundo dice que "Rivera aboga por gobernar con el PP y sin excluir a Vox". Las presiones del El Mundo a Cs tornan ya en abiertas amenazas. "Parte del electorado moderado, centrista, europeista y reformista que se supone quiere patrocinar Cs no dudará en regresar a los viejos partidos o la más antigua abstención cívica en cuanto pueda si se verifica ese pacto", dice Tadeu (un grupo de opinión, no una firma). Arcadi Espada sube un peldaño y llama xenófobos a los que instan a Cs a no excluir a Vox. "Estos supuestos patriotas, que llevan siempre a gala lo férreo de sus convicciones, se permiten decirle ahora a Ciudadanos que abandone las suyas y negocie con ellos el gobierno de Andalucía. Invocan un bien mayor, como si hubiera bien mayor que la defensa de los derechos de la ciudadanía. Ignoran que Ciudadanos nació, se nombró y creció para defenderlos, para que la moral del derecho de suelo no cediera ante el derecho de sangre ni la razón ante la identidad. Y extienden una desmoralizadora sospecha: que su aversión a la xenofobia nacionalista catalana no era más que un modo provisional y agazapado de dar salida a la propia". Puede que algún compañero de columna se dé por aludido. Ahí lo dejo.

El País ve "una Constitución válida en espera de reformas". En cuanto a Andalucía, dice que "Rivera decide negociar con el PP el Gobierno andaluz sin excluir a Vox". "La jugada de Rivera busca presionar al PSOE para que acabe absteniéndose ante ese acuerdo", que ya que ha hecho tantos aspavientos con la extrema derecha, ya saben lo que tienen que hacer para evitarlo. Claro que "la partida de ajedrez se va a alargar y los demás también juegan". Veremos en qué acaba.

ABC abre con el "apoyo masivo a la Carta Magna". Dice el editorial que "la izquierda tiene en marcha una estrategia de derogación del orden constitucional para volver la punto de partida de la Transición y sustituir el consenso entre españoles por la imposición de una revancha. En la extrema izquierda y en buena parte del PSOE ha cuajado el discurso frentista que impulsó Zapatero para deslegitimar a la derecha democrática". El otro editorial se parte con Tezanos y sus CIS. "El barómetro del CIS se ha convertido en una grotesca, y hasta hilarante, caja de sorpresas", dice Rubido. "Lo lamentable es que sea a costa del erario público". Sí, es verdad que nos está dando unos momentazos desternillantes, pero que lo pague Ferraz. "El ridículo hecho por el CIS con Andalucía ha sido épico (…) En pocos meses el CIS sostendrá que Sánchez será elegido por aclamación y no harán falta comicios". Calla, no des ideas, es el sueño húmedo de Sánchez.

La Razón dice que "casi el 70% rechaza el modelo federal que quiere Sánchez". También La Razón amenaza a Ciudadanos. "El PP irá a elecciones si Cs se enroca". Jo, Rivera, qué dilema tan difícil, pero hombre, hay órdagos que hay que verlos. Cristina López Schilichting pone a Ciudadanos contra las cuerdas. "Ciudadanos ha sido colocado en una encrucijada mortal (…) La formación naranja va a dejarse pelos en la gatera, haga lo que haga. Sólo le queda calcular si prefiere perder pelos azules o naranjas". Pues en una situación tan complicada, Rivera, yo que tú lo echaría a pinto, pinto gorgorito y que sea lo que Dios quiera.

La Vanguardia dice que "ERC y PDECat replican a Sánchez que no le apoyarán". Estos a lo suyo. El director, Marius Carol, dice, con un par, a PP y Cs que "el poder no se asalta de cualquier manera ni con cualquier socio". ¿Cómo no le dijeron eso mismo a Sánchez? Enric Juliana se marca un largo y sesudo artículo sobre las elecciones andaluzas y "Las Cinco Llagas" del que destaco una frase brillante. "Que Santa Lucía conserve la vista al profesor José Félix Tezanos". Lo dicho, el hazmereír de toda España, qué gracioso el hombre.