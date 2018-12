La dieta Torra: dos días sin comer antes de Navidad

El presidente de la Generalidad no pudo participar en la jornada de ayuno celebrada el jueves por los diputados separatistas en el convento de los Capuchinos de Sarrià dado que se encuentra de viaje oficial en Eslovenia, por lo que ha anunciado que, tras la purga que prepara en los Mossos por haber impedido que bandas separatistas lincharan a manifestantes constitucionalistas, permanecerá dos días sin comer.

Tras prohibir los canapés en los actos oficiales de la Generalidad, Torra da un paso más y a diferencia de lo que han hecho algunos de sus consejeros, no estará un día sin ingerir sólidos, sino dos, 48 horas en las vísperas de la visita a Barcelona que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende llevar a cabo el próximo 21 de diciembre con Consejo de Ministros incluido.

La agenda de Torra es un factor en contra de la abstinencia alimentaria puesto que está plagada de desayunos, convites, comidas y cenas y por lo que todavía no se conocen las fechas en las que el presidente de la Generalidad llevará a cabo la experiencia.

Además de los diputados y consejeros separatistas, profesores de dos institutos se han sumado a las protestas y realizan ayunos por relevos. Además, los curas catalanes que exigen la mediación de los obispos no catalanes en favor de los presos proponen que se ayune todos los viernes hasta que sean liberados.

Cartas de Turull

Mientras tanto y en la cárcel de Lledoners, próxima a Manresa, Jordi Sànchez y Jordi Turull acometen su séptima jornada de huelga. Turull, en comunicación epistolar con el digital El Nacional, que dirige el exdirector de La Vanguardia José Antich, daba cuenta de que ya había firmado el documento de voluntades anticipadas en presencia del jefe del equipo médico de los presos separatistas. En la misma carta anunciaba que se está planteado dejar de fumar. En otra misiva remitida este viernes al mismo diario manifestaba que "hoy me he levantado más débil". También informaba de que se le han practicado pruebas de tensión, azúcar, oxígeno y peso y que "todo estaba bien y orden". Tales mediciones serán diarias a partir de ahora para los presos que se han declarado en huelga de hambre, pero no de sed.

Oriol Junqueras y Raül Romeva, los presos de ERC, resisten de momento la presión de los reclusos de Puigdemont y de los diputados y consejeros de Junts per Catalunya (JxCat). Se redoblan las voces a favor de las listas conjuntas que rechaza el partido liderado por Junqueras.

Caza de brujas

La atención se centra ahora en la caza de brujas en los Mossos d'Esquadra. Se apunta a los jefes de la Brigada Móvil (Brimo) de la policía autonómica y a los agentes identificados por imágenes de televisión que practicaron una detención. El digital independentista Vilaweb señala al intendente de los Mossos Carles Hernández Vilamajó, que habría actuado contra los violentos sin el equipo reglamentario (no llevaba casco y utilizó una porra extensible). Torra exige cabezas antes de cuatro días y el consejero de Interior, Miquel Buch, se declara "el primer antifascista" y anuncia que "no me temblará la mano para echar a agentes de la Brimo".