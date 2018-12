Diversos sindicatos de Mossos d'Esquadra han pedido este viernes la dimisión del consejero de Interior de la Generalidad, Miquel Buch, tras los altercados en protestas de ultras de izquierda separatistas contra manifestaciones de Vox por el aniversario de la Constitución en Gerona y Tarrasa (Barcelona).

En un comunicado, Sap-Fepol -sindicato mayoritario en la policía catalana- ha expresado su hartazgo por el cuestionamiento de "cada una" de las actuaciones de los agentes, ha pedido la despolitización del cuerpo, ha calificado de inadmisibles las presiones para reformar la cúpula de Interior y ha solicitado la dimisión del consejero.

El portavoz de Fepol, Toni Castejón, ha criticado en declaraciones a Europa Press que si bien el director general de Mossos, Andreu Martínez, defendió la actuación de los agentes en los altercados, Buch y el presidente de la Generalidad, Quim Torra, han señalado que se investigarán las imágenes de cargas.

Ha considerado que las dudas de Buch y Torra sobre las cargas de los Mossos en los altercados "ensucian la actuación policial" y ha recordado que se produjeron hechos violentos con ataques contra la línea policial. También ha pedido que todos condenen los actos violentos y ha insistido en que los dispositivos policiales ante las protestas eran correctos.

"Consejero de los CDR"

El SPC también ha pedido en un comunicado la dimisión de Buch, alegando que "más que consejero de Interior parece que es consejero de los CDR" porque, según este sindicato, le importa más lo que piense este colectivo que lo que piensen los mossos y la integridad física de los agentes. "Si a él no le temblará el pulso para echar a agentes de la Brimo, al Sindicat de Policies de Cataluña no nos temblará el pulso para pedir su dimisión, además, no es la primera vez que lo hacemos", ha declarado.

Ha añadido que los mossos no deciden qué actos proteger y cuáles no, ya que delante de "un grupo de personas violentas, la policía debe restablecer el orden público", y ha criticado que Buch no se haya preocupado por los agentes heridos.

El sindicato Cat de Mossos ha lamentado en un comunicado que a Buch "no le ha faltado tiempo para hacer un juicio de valor de todo lo que ocurrió" y también ha pedido su dimisión. Ha criticado que con sus declaraciones contribuye al "escarnio" de los Mossos y los efectivos antidisturbios de la Brimo y Arro, y que el consejero no está a la altura del cargo.

USPAC pide a la Generalidad que se persone

El portavoz del sindicato Uspac, Josep Miquel Milagros, ha condenado la "violencia en lo que tendrían que ser concentraciones pacíficas", ya que considera que los altercados deterioran la imagen del conjunto de la ciudadanía de Cataluña. En declaraciones a Europa Press, ha reafirmado que la línea policial no se puede romper y que si en la actuación de los Mossos en Gerona hubo agentes sin llevar el uniforme al completo era porque "no esperaban" que los manifestantes fueran corriendo hacía ellos.

"Los agentes estaban en formación de descanso haciendo la línea policial", ha detallado, y ha criticado que hubo manifestantes que lanzaron las vallas de separación contra los mossos antidisturbios y les hirieron, por lo que ha pedido que la Generalidad se persone como acusación particular contra los manifestantes que agredieron a agentes y dejen a los Mossos fuera del debate político.