El País publica este sábado un artículo del escritor Julio Llamazares sobre la victoria de VOX en El Ejido: la formación de Santiago Abascal fue la más votada en el municipio el pasado domingo. Llamazares trata de encontrar razones para los inesperados resultados de VOX y utiliza un argumento que ha indignado a numerosos tuiteros y lectores del diario: el supuesto bajo nivel cultural de un municipio que en los últimos años ha vivido un importante crecimiento económico.

"El Ejido, municipio almeriense en el que Vox obtuvo el mayor porcentaje de votos en las elecciones andaluzas, es la mayor población española sin librerías. Para leer, los ejidenses tienen que comprar los libros en Amazon o viajar". Por Julio Llamazares https://t.co/nz57UTp4Nv — EL PAÍS (@el_pais) December 8, 2018

"Que el analfabetismo ya no esté tan extendido como estuvo no basta para considerar que aquel haya subido, al contrario: se nota más su precariedad a la luz del desarrollo económico", dice Llamazares en el artículo, que habla también en estos términos de la provincia en general: "El caldo de cultivo del racismo, la xenofobia y el miedo al diferente, junto con el temor a perder el nivel económico alcanzado (no pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió, decía siempre mi madre) y una incultura ancestral que los coches de alta gama y los relojes de oro macizo no borran, han convertido el mejor de los tiempos de un país en el peor, por lo menos en lo que a calidad humana se refiere".

Con todo, el punto más polémico del artículo es su arranque: en un discutible intento de reforzar su teoría, Llamazares sostiene que en 2015 cerró la única librería de El Ejido y que los más de 80.000 vecinos de la ciudad "si quieren leer, tienen que comprar los libros en Amazon o desplazarse a Almería a buscarlos. Que tampoco es ciudad que nade en la abundancia de librerías precisamente".

Los lectores han respondido en tromba a Llamazares: sí hay librerías en El Ejido, como se puede comprobar con una rápida búsqueda en Google, y también hay bibliotecas. El autor quizás diera el dato recordando una noticia del propio diario de 2015 sobre el cierre de una librería emblemática en la ciudad. Pero ni siquiera entonces esta era la única: ya estaba abierto, por ejemplo, un Corte Inglés con su correspondiente sección de libros.