Grupos y facciones separatistas se preparan para el 21 de diciembre, fecha en la que quieren reventar Cataluña. Se organizan a través de canales de Telegram, en chats de Whatsapp y en las redes sociales, donde se reparten, consejos, consignas e instrucciones. Los disturbios de Gerona y Tarrasa, los cortes en la autopista Ap-7 en Tarragona y de la Diagonal en Barcelona, los asaltos a las cabinas de peaje en diversas autopistas de este domingo y las concentraciones cada vez más agresivas ante la delegación del Gobierno forman parte de los ensayos para el próximo 21.

La convocatoria de un Consejo de Ministros en Barcelona para ese día, cuando se cumplirá un año de las elecciones autonómicas convocadas en virtud del artículo 155, es la excusa para salir a la calle en cumplimiento de las instrucciones y arengas de los líderes separatistas. La "vía eslovena" que preconiza Torra ha calado en el separatismo, cuyas bases más concienciadas abogan por el uso indisimulado de la violencia.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) serán los encargados de bloquear carreteras e intentar tomar al asalto las infraestructuras críticas. Ya controlan las autopistas.

El levantamiento de las barreras de peaje en la operación retorno del puente de la Constitución revela la coordinación de los violentos mientras los Mossos han recibido la orden de no impedir los actos de sabotaje. Pero las acciones del separatismo no acaban ahí. Bandera Negra, una vieja "marca" terrorista de la organización Estat Català ha resurgido. Sus banderas, negras con un aspa blanca y una estrella, figuran en todos los actos y concentraciones nacionalistas. Ahora diseñan un plan de acción que ha sido ampliamente difundido en las redes sociales.

En una carta para conseguir adhesiones a su plan, anuncian que de momento son tres mil individuos y que están dispuestos a tomar los centros de poder catalanes, el "Parlament" y el "Palau de la Generalitat". También avisan de que el 21 de diciembre será sólo el principio y que la Navidad catalana será tan caliente e intensa como pretenden Torra y Puigdemont.

Aseguran en la misiva de recluta que se dividirán en tres grupos, dos de los cuales llevarán a cabo la ocupación de los edificios oficiales señalados mientras que el tercero tendrá la misión de provocar disturbios en el centro de Barcelona para dispersar a los Mossos. "Nos gustaría que fuera una acción pacífica pero puede haber violencia", admiten. "Romperemos el cordón si hace falta y llegaremos dentro por la fuerza. Ni que decir que seremos superiores en número y que estaremos bien equipados, por lo que pasaremos por encima de ellos sin grandes esfuerzos", pronostican respecto a la respuesta de la policía autonómica.

"Quien quiera lazos amarillos, cenas amarillas o ir a dar las buenas noches a los presos políticos se ha equivocado de sitio, Nosotros vamos con todo hasta conseguir la República y se conseguirá sí o sí", les dicen a los aspirantes a reclutas del "ejército esloveno" catalán. Recomiendan ropa cómoda, pasamontañas, no llevar documentación y estar dispuestos a pasar la Navidad fuera de casa. "No vengáis con las tonterías de que somos gente de paz y bla bla bla", destacan en su mensaje.

Los Mossos tienen orden de no actuar. Las cargas en Gerona y Tarrasa han conmocionado a los separatistas. Torra, que se ha ido al monasterio de Montserrat para llevar a cabo un ayuno de 48 horas, quiere que haya un "gran recibimiento" al Gobierno de Sánchez que sirva de espoleta para reventar la situación política. Para ello quiere anular a los Mossos y tomar personalmente el control del orden público. Este fin de semana los agentes se han abstenido de actuar frente a los CDR, que controlan a su antojo el tráfico rodado en la región.

La "vía eslovena" cobra fuerza tras las intervenciones en la última presentación del Consell per la República. Los separatistas se miran ahora en el espejo de los chalecos amarillos de Francia. La carta de Bandera Negra no tiene desperdicio. Se trata de un texto apresurado, con los signos de puntuación tirados al azar, que reproducimos traducida:

"Bandera Negra a toda Cataluña:

El próximo 21 de diciembre comenzaremos una parada de país con la determinación de hacer lo que los políticos no hacen, en cuanto el pueblo le da el poder al Gobierno para que implemente el voto vinculante del 1-O es para aplicar el resultado votado y aprobado por el mismo Parlamento de Cataluña, dado que todo ha sido un engaño al ciudadano el poder que el pueblo le ha dado al Gobierno vuelve al pueblo, con esta premisa haremos efectiva la República.

Puntos importantes a tener en cuenta:

1. Comenzamos las acciones el día 21 indefinidamente para hacer efectiva la República, por tanto puede ser un día como tres o un mes, por lo cual las personas que participen con nosotros lo tienen que tener claro sabemos cuando comenzamos no sabemos cuándo acabaremos.

2. Nosotros somos unas tres mil personas más las personas que se quieran añadir, nos dividiremos en tres partes, la 1 parte estaremos en la plaza de San Jaime, la 2 parte estaremos en el Parlamento, la 3, por el centro de Barcelona, primero pediremos que se levante la suspensión de la República y se haga efectiva, lo haremos de forma pacífica y si no nos hacen caso, si no se hace caso, asaltaremos el Parlamento y el Palacio de la Generalidad y el tercer grupo provocará disturbios por todo el centro de Barna, se ocuparán el Parlamento y la Generalidad hasta que se haga efectiva la República.

3. Dicho esto nos gustaría que esta acción fuera solo pacífica. pero dado que seguramente el 'Govern' no implementará la república puede haber violencia, se debe tener en cuenta que tanto el Parlamento como el Palacio estarán protegidos por los Mossos, romperemos el cordón si hace falta y llegaremos dentro por la fuerza. Ni que decir que seremos superiores en número y que estaremos bien equipados, por lo que pasaremos por encima de ellos sin grandes esfuerzos.

4. El punto tres se debe tener en cuenta para los participantes, quien quiera lazos amarillos, cenas amarillas o ir a dar las buenas noches a los presos políticos se ha equivocado de sitio, Nosotros vamos con todo hasta conseguir la República y se conseguirá sí o sí, si no directamente indirectamente, la ocupación de los espacios escogidos hará una presión internacional y esta obligará a fijar un escenario favorable a nosotros, no vengáis con las tonterías de que somos gente de paz y bla bla bla que no sirven de nada, todas las revoluciones se han hecho desde la calle, todas, mirad la historia y lo veréis claro, de todas maneras no buscamos comprensión de la gente, hacemos lo que hacemos lo que creemos y sabemos que habrá gente en contra y a favor como en todo en la vida.

5. Para las personas que se quieran apuntar algunas consideraciones, venir con ropa y calzado cómodos, no llevar ninguna identificación encima, llevar pasamontañas o alguna cosa en la cabeza para que no se les pueda identificar. Cada grupo tendrá un coordinador que dirá todas las acciones que se han de hacer en cada momento, tener en cuenta que será duro, pero también gratificante, siempre lo es cuando luchas por tu país.

6. La hora de comienzo de los movimientos la daremos un día antes el día 20, recordar que los días de Navidad estemos todavía luchando, también se ha escogida esta fecha por muchas cosas, todo lo que haremos lo llevamos estudiando más de tres meses para llegar a la victoria, tenemos preparados todos los escenarios posibles por tanto sabemos lo que hacemos, las cosas no las hacemos por hacer, hay trabajo detrás.

7. Por otra parte animamos a toda la gente a participar en todo el país en todas las manifestaciones que haya este día y los demás, que sean para cualquier reivindicación legítima

8. Decir también que no buscamos ni notoriedad ni protagonismo, nos da igual lo que piense la gente, solo hacemos lo que creemos justo para nuestro pueblo y para nuestro país, muchos años arrodillados ante España y eso ya se ha acabado, nos hemos ganado el derecho a vivir en libertad, lo merecemos desde hace mucho tiempo y por fin ha llegado la hora de la verdad, viva Cataluña libre.

Por todos los catalanes que han muerto y luchado defendiendo nuestra tierra, por todo un pueblo que ha sido oprimido durante demasiado tiempo, por liberarnos de un país fascista, corrupto e ilegal.

Libertad o muerte".