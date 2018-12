Alarma en 'La Vanguardia': "President Torra: ¿pondrá usted los muertos o nos toca ponerlos a los ciudadanos?"

El Mundo "Torra se va de ayuno mientras los CDR campan a sus anchas". Dice el editorial que "la frustración por la incapacidad para alcanzar sus objetivos ha sumido al independentismo en un profundo desconcierto que amenaza con poner en riesgo al seguridad". "Lo verdaderamente inquietante es la inacción y sumisión del Gobierno. Sánchez debe aplicar de inmediato el articulo 155. De lo contrario, mañana será tarde. Y las consecuencias pueden ser irreparables si no se frena a quienes anteponen sus objetivos políticos a la libertad y la convivencia". Ya es tarde, Cataluña está totalmente fuera de madre. Federico Jiménez Losantos dice que mientras "los golpistas anuncian que piensan sumir a Cataluña en la violencia Esquisánchez se niega a aplicar el 155. Dado que Sánchez no ve delito en que Torra impida a los mozos de escuadra asegurar un mínimo de orden publico en Cataluña, y se pliegue a los matones y matonas de la CUP, Casado y Rivera deberían echar a suertes quién presenta una moción de censura contra el esquizo de la Moncloa".

El País dice que "Torra desata la indignación al invocar la vía violenta de la secesión eslovena". El editorial pretende regañar a Sánchez por sus idas y venidas con el presupuesto, pero a quien insulta es a la oposición. "El filibusterismo que emplea la oposición así como la crispación a la que recurre y el desleal oportunismo desde el que aborda los problemas del Estado, tendrán efectos aun más perniciosos si este Gobierno se parapeta, como el anterior , en el ejercicio del poder más que en el escrupuloso cumplimiento de las reglas". "El PP y Ciudadanos no pueden seguir reprochando al Gobierno de Pedro Sánchez que se proponga aprobar los presupuestos con el apoyo de fuerzas independentistas contrarias a la Constitución, porque ellos no descartan recurrir a un partido de extrema derecha para gobernar en Andalucía". Hay que tener cara. Marta Sanz va más lejos y arremete contra "la santísima trinidad de voxistas, peperos y palmeros de Ciudadanos". "Queremos que Vox vuela a ser el nombre de un diccionario, que no retorne una España de mano de hierro y penas de muerte. Por Dios, lo pedimos". Otros queremos que Podemos vuelva a ser la primera persona del plural del verbo poder y que no retornen las checas ni las llamadas a la violencia. Y a Almudena Grandes le sale la vena fascistoide y pide a Susana Díaz que provoque un "bloqueo parlamentario que obligue a repetir las elecciones". Y estos son los demócratas.

ABC dice que "los mossos recibieron órdenes políticas de no actuar contra los CDR". Dice el editorial que "esta situación es insostenible y corresponde a Sánchez ponerle fin, proponiendo la inmediata aplicación del artículo 155 (…) Si Torra bordea el Código Penal con sus invitaciones a la violencia a la derogación del Estado de derecho que se está produciendo de facto en Cataluña. Y si a Sánchez le viene grande España, la solución está en las urnas". Juan Manuel de Prada dice que supo que "Vox había venido para quedarse cuando Pablo Iglesias compareció ante los medios y lanzó una alerta antifascista". "Las alertas antifascistas solo servirán para que Vox amplíe su respaldo en la urnas, que sera apoteósico en la europeas". Isabel San Sebastián dice que "Vox no es el problema", que "Santiago Abascal nunca ha llamado a la violencia", como Iglesias. "El problema es la negativa de Pedro Sánchez a convocar elecciones. El problema son las homilías constantes de esa izquierda infinitamente satisfecha de sí misma". Que nos tienen a todos hasta la coronilla.

La Razón anuncia que "la sentencia del proceso se aplazará a después del 26-M". También Marhuenda clama por el 155. "Estamos ante un momento de degeneración política del independentismo que, en vez de reconocer el error de que en ninguna democracia se puede dar un golpe contra la legalidad, insisten en un enfrentamiento, ahora parece que también con muertos de por medio". Iñaki Zaragüeta dice que Vox "ha desvelado las vergüenzas y la verdadera catadura de Pablo Iglesias y de buena parte de la izquierda. La noche andaluza aclaró los objetivos del inquilino del chalé de Galapagar, que realiza asonada tras asonada contra el resultado de la urnas".

La Vanguardia está alarmada con la deriva violenta de Torra. "Alud de críticas por su aval a la vía eslovena". "Rogamos encarecidamente al president Torra que recapacite sobre sus últimas manifestaciones y, en especial, que abomine cuanto antes de cualquier tentación violenta". Joaquín Luna tiene una pregunta para Torra. "President Torra: ¿pondrá usted lo 63 muertos o nos toca ponerlos a los ciudadanos?".