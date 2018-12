Toni Castejón, portavoz del sindicato Sap-Cepol, ha asegurado este lunes que desde la Consejería de Interior de la Generalidad no se dio la orden para actuar este pasado fin de semana en la AP-7, cortada por los CDR el sábado durante 15 horas.

Preguntado en la Cadena SER, por la actuación policial en la AP-7, el representante del principal sindicato de los Mossos d'Esquadra ha asegurado que quien tiene que responder por lo vivido este fin de semana es el consejero de Interior, Miquel Buch.

"Si no llega la orden de actuar, y en este caso no llegó, no se actúa. Tendrán que dar ellos las explicaciones", ha afirmado Castejón. "Si no se hizo es que no recibimos la orden", ha recalcado.

"Absolutamente vergonzoso"

Sobre las declaraciones del presidente Quim Torra y del propio Buch, que aseguraron que las cargas ante las acciones de los CDR no eran propias de una Policía democrática, Castejón ha lamentado que, en lugar de condenar los actos violentos, se "desacreditara" el trabajo policial. "Desviar la atención hacia el cuerpo de Mossos, concretamente a las unidades de orden publico, es algo que es absolutamente vergonzoso", ha censurado.

Para el representante de Sap-Cepol, el cuerpo está "dolido" por las declaraciones públicas de los dirigentes de la Generalidad. "Se ha atacado al jefe de brigada móvil, cuando es un grandísimo profesional, estamos bastante ofendidos", ha subrayado.