Fue el PP el que abrió las puertas del Palacio de Cibeles a los opositores venezolanos refugiados en Madrid. Y lo hizo en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ni un sólo miembro del Gobierno de Manuela Carmena quiso asistir al acto, ni siquiera el responsable de los derechos humanos del Consistorio, Mauricio Valiente (IU). Y es que los populares tomaron la iniciativa al comprobar que la alcaldesa iba a incumplir su palabra. Fue ella la que se comprometió ante los padres de Leopoldo López a celebrar un acto institucional.

Precisamente entre los ponentes se encontraba este lunes por la mañana el padre de Leopoldo, que quiso alabar a los "héroes silenciosos" de Venezuela: las madres de los presos políticos, las mujeres de personas que han estado presas y están en el exilio o el editor de El Nacional, "único diario que sigue dando la pelea en Venezuela".

Junto a él participaron Antonio Ledezma, Lorent Saleh, Lester Toledo, Araminta González y Sergio Contreras. Todos compartieron sus terroríficos y conmovedores testimonios.

Saleh lleva casi dos meses en Madrid. No quiso centrarse en las torturas que sufrió en Caracas. Prefirió dedicar su intervención a alertar de la fragilidad de la libertad. "Hay cosas que tenemos, que están ahí y las damos por sentadas. Y como las damos por sentadas, desdibujamos su importancia y su valor. Cosas tan elementales como una silla, o comer con un cubierto, o poder ver el sol, o poder abrazar a alguien. O la libertad. O la democracia. O lo más elemental, que son nuestros derechos humanos", enumeraba este activista venezolano mientras el silencio absoluto se adueñaba del auditorio.

"En Venezuela, en algún momento perdimos esa atención y se nos olvidó cuánto valen esas cosas tan básicas. Y las perdimos. No hay forma mejor para dimensionar el valor de la libertad, lamentablemente, hasta que la pierdes; cuando te la arrebatan, dices: ya sé lo que significa la libertad. Cuando pierdes cualquier oportunidad de decidir hasta lo más elemental, como tomar un vaso de agua. Igual pasa con la democracia. No podemos dar esas cosas por sentadas. Es importante que valoremos todos los días las oportunidades que tenemos cuando estamos en un país libre".

Y denunció calmada pero claramente: "En Venezuela se vive bajo un estado de terror. Hay una política decidida a generar pánico y miedo intenso en la colectividad. (…) Yo no quiero que nadie pase por lo que pasamos alguno de nosotros ni en Venezuela, ni en España ni en ningún lugar del mundo. Por eso les pido de todo corazón que valoren estas cosas que hoy tienen porque nada está completamente ganado ni nada está completamente perdido y ojalá que esto que hoy yo puedo disfrutar, como es caminar libremente por la calle y al ver a un policía sentirme seguro, no lo perdamos mañana. Porque es frágil. Cuando se siembra odio, cuando se siembra rencor, cuando se hace política desde el resentimiento se desatan luego fuerzas difíciles de contener. Me preocupan los discursos desde el odio aquí en España y en Europa y en América Latina".

Por su parte, Antonio Ledezma, el que fuera alcalde de Caracas contó la persecución que sufrió a lo largo de toda su vida, tanto bajo los mandatos de Hugo Chávez como luego con Nicolás Maduro, su encarcelamiento durante el régimen de éste último hasta finalmente su huida a Madrid, hasta "ser recibidos por la madre patria". Tuvo Ledezma palabras de agradecimiento para Esperanza Aguirre, exportavoz del grupo municipal del PP, que este lunes volvió a acudir al Palacio de Cibeles.

Ledezma recordó el "martirio al que están sometidos millones de venezolanos" en la actualidad. De hecho, "en lo que llevamos hablando han perdido la vida cinco personas" en aquél país. No quiso terminar sin pedir a Pedro Sánchez que acuda a Venezuela para que compruebe él mismo cómo mueren los ciudadanos del país. "Es momento que la Comunidad Internacional alce la voz".

Junto a los ediles populares quiso estar presente también la concejal de Ciudadanos Sofía Miranda, gesto que le agradeció el portavoz del PP. José Luis Martínez Almeida rememoró cómo Carmena, "mirando a los ojos a los padres de Leopoldo (López)", se comprometió hace más de un año a celebrar un acto institucional en el Ayuntamiento en favor de los presos políticos venezolanos. "Los que conocemos a Manuela Carmena sabíamos que mentía".

"Los antifascistas de ayer y los antifascistas de hoy son los comunistas de siempre. Igual que en Venezuela el socialismo del siglo XXI ha sido el comunismo de siempre, la ideología en nombre de la cual se han producido millones de asesinatos y las más graves vulneraciones de los derechos humanos". El concejal popular concluyó señalando "que hoy todos los que defendemos la libertad reconocemos expresamente en todos y cada uno de vosotros. Porque vosotros sois el mejor ejemplo de que la lucha por la libertad nunca se tiene que dar por ganada porque los enemigos de la libertad siempre están al acecho".

"Siempre nos habéis dicho una cosa, que es ‘creéis que no puede pasar’ (aquí). Y aquí tenemos líderes políticos que dicen que en Venezuela se come tres veces al día que desgraciadamente aspiran a gobernar. Y lo que pasó en Venezuela también puede pasar en España".