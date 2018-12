Moncloa desautoriza a Ábalos tras insinuar que se cancelaría el Consejo de Ministros en Barcelona

Nuevo bandazo, esta vez interno, y otra vez, protagonizado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha insinuado este martes que se podría cancelar la celebración del Consejo de Ministros previsto el próximo 21 de diciembre en Barcelona tras las múltiples amenazas separatistas. "Hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo. Si no lo consiguen yo tampoco acabo de entender ningún empecinamiento", ha dicho en un desayuno informativo celebrado este martes y organizado por El Economista.

En sus declaraciones, el también secretario de Organización del PSOE ha añadido que "lo que el Gobierno siempre debe preservar es la convivencia y el orden y esa debe ser su principal función: no caer en ninguna provocación y, por supuesto, no aceptar ningún tipo de amenazas". Pero también, ha reflexionado: "La responsabilidad del Gobierno es que no haya problemas, no haya disturbios y la ley se respete en cualquier caso".

Sus palabras se han producido según Ábalos a título personal y ha aclarado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no había planteado aún la posibilidad de cancelar esta reunión en Barcelona ante las protestas anticipadas por los Comités de Defensa de la República.

Y ésta ha sido la única parte de su discurso que se corresponde con la realidad porque apenas unos minutos después de que trascendieran sus palabras, La Moncloa ha emitido un comunicado a los medios de comunicación para informar de que "por supuesto, el Consejo de Ministros de Barcelona el 21 de diciembre se va a celebrar en Barcelona. No hay dudas al respecto. Así lo transmitimos desde Moncloa".

Sin embargo, las palabras de Ábalos se producen después de que en las últimas horas crecieran las dudas en torno a la celebración del Consejo de Ministros por las manifestaciones de los CDRs y la pasividad e inacción de los Mossos. De hecho, la semana pasada el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a Quim Torra que "garantice la seguridad de los miembros del Gobierno" en una entrevista a Telecinco.