Iglesias culpa a Aznar del 'escrache' que sufrió en Barcelona

Pablo Iglesias culpa al expresidenteJosé María Aznarde que una decena de personastratasen de boicotear este lunes un acto suyo en la Casa del Libro de Barcelona.

Según el líder de Podemos, lo que ocurrió durante la presentación de su libro en la ciudad condal significala "pérdida de complejos" que se ha producido "bajo el plan de Aznar" de "tocar los tres teclados de PP, Ciudadanos y Vox", que "ha sacado del armario el neofranquismo".

"Es la pérdida de complejos que se ha producido en este país bajo el plan de Aznar, de tocar los tres teclados de PP, Ciudadanos y VOX, que ha sacado del armario el neofranquismo que insulta llamando maricón y que no tiene problemas en decir ‘viva Franco’", ha asegurado en los pasillos del Congreso.

"Fue otra cosa"

Según Iglesias, los que ocupan un cargo público" se tienen que "acostumbrar" a este tipo de protestas pero "lo de ayer fue otra cosa". "Cualquiera que ocupamos un cargo público tenemos que acostumbrarnos a que es normal que puedan protestar, pero ayer creo que ocurrió otra cosa", ha insistido el líder de Podemos que ha añadido: "No me hubiera imaginado jamás en mi vida que me podían tratar de insultar llamándome maricón, que en el año 2018 un insulto homófobo fuera una manera de dirigirse a alguien pretendiendo ofenderle, o escuchar los vivas a Franco que escuchamos ayer".

Cabe recordar que Iglesias en 2016 definió los escraches como "jarabe democrático" y él mismo también participó en 2010 en un acto de boicot a Rosa Díez cuando todavía era profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense.