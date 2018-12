Rahola defiende la vía eslovena, "un relato de éxito porque hoy Eslovenia es independiente"

El Mundo cuenta que ahora el PSOE se pone flamenco con los separatistas. "El fiasco del plan de Sánchez en Cataluña enciende al PSOE". Lambán, que gobierna con los socios podemitas de los indepes, rasgándose las vestiduras con Torra el "fascistoide", Robles llamándole "insensato". En fin, los socialistas calladitos durante meses ahora salen en tromba cuando ven peligrar sus carguitos y sus sueldazos. Como dice Rosell "muchos diputados socialistas ponen ya en cuestión la oportunidad del acercamiento de Sánchez a los independentistas, a la luz de los resultados en Andalucía". Pero no porque les parezca mal, sino para que no les castiguen en las urnas. Federico Jiménez Losantos lanza un aviso a Sánchez: "Cuanto más tarde en convocar elecciones, peor lo tendrá el PSOE para conservar algo de poder, de Moncloa al ultimo ayuntamiento. Tiene una semana para ir al Consejo de Ministros con Torra depuesto y el 155 en marcha. Luego será tarde". Si no fuera porque es difícil atribuir inteligencia a este zumbado y su ejército de cderres, se podría sospechar que la salida eslovena ha sido un favor de Torra a Sánchez para darle aire.

El País sigue empeñado en salvar la cara a Torra. "El Govern rectifica y afirma que los Mossos garantizarán la seguridad" "tras las advertencias por carta del Gobierno", añade. Claro, es lo que tienen los separatistas, que les mandas una carta y les acojonas. Sobre todo los CDR, a esos las cartas les atemorizan. Pepa Bueno reconoce "errores del gobierno central", en Cataluña. "Ese es el abismo al que se asoma Pedro Sánchez si la situación se sigue tensando. Acertar. ¿Lo hará solo? ¿De qué sirve entonces que Ciudadanos ganara las elecciones en Cataluña?". Vaya por Dios, ahora nos acordamos de Ciudadanos. Sánchez ha decidido su política en Cataluña sin hablar ni una vez con Arrimadas y ahora le piden socorro.

ABC dice que "Sánchez titubea ante el caos de seguridad en Cataluña". El editorial dice a Sánchez que abandone toda esperanza, que "envolverse ahora en la bandera tras meses de concesiones al separatismo" no va a colar. "Su política de apaciguamiento ha fracasado y sólo él es responsable de dar munición al secesionismo incondicionalmente. Bien está que por fin La Moncloa airee el 155 y proponga intervenir con contundencia en Cataluña. Pero no como un ejercicio de mercadotecnia para recuperar votos, sino como obligación para restaurar la legalidad". Pedir a Sánchez que haga algo con otra intención que no sea permanecer en La Moncloa es pedir peras al olmo.

La Razón dice que "Sánchez agitará el Brexit para cerrar la vía a un referéndum" y que "el presidente marcará líneas rojas pero dejará abierto el diálogo. Se espera una posición equidistante entre PP y Cs y los soberanistas". A estas horas de la mañana podemos decir que Toni Bolaño, que firma la información, es el mejor informado. El discurso de Sánchez ha sido ni chicha ni limoná. Marhuenda dice que espera que "el presidente ponga encima de la mesa medidas concretas para frenar el golpe". Pues lo que ha hecho es marearnos saltando de un tema a otro como un loco. Que si Brexit, que si pensiones, que si SMI, que si Cataluña y Brexit, que Yugoslavia, que si vuelta a las pensiones. ¿Quién le ha preparado ese discurso?

La Vanguardia dice que "el Govern garantiza con los mossos la seguridad del 21-D", pero solo el 21-D para que Sánchez pueda estar tranquilo, a los catalanes que les den morcillas. Rahola es una firme partidaria de la vía eslovena. "Los eslovenos fueron las víctimas, y no los agresores, y su historia es un relato de éxito, porque hoy Eslovenia es un país independiente". Como dice Arcadi, ¿qué importan unos pocos muertos? Suponemos que Rahola será la primera en la línea de combate.