"Es responsabilidad y conciencia de cada uno saber cuál es el momento de no perjudicar al partido y dar un paso atrás. Esta nueva dirección va a ser implacable", así de contundente se ha mostrado Andrea Levy al ser preguntada sobre si el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó o el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez,deberían dar un paso al lado, tras las últimas informaciones que relacionan a ambos con la "Operación Kitchen".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha reconocido que en las últimas informaciones aparecidas "hay cosas que no son demasiado edificantes y que las vemos con preocupación". En este sentido, ha insistido en que van a actuar con "firmeza para que todos los miembros de este partido tengan el mejor de los comportamientos y más honorable. No se va a tolerar ningún comportamiento que ensucie las siglas del PP".

Dispuesta a negociar con Vox

Levy se ha referido a otro frente que tienen abierto los populares: las negociaciones del futuro Gobierno andaluz. Sobre la posibilidad de negociar con Vox, la popular ha sido clara y ha afirmado que "con aquellos con los que he compartido partido político no tendría nada que excluir, me sentiría más cercana que con otras formaciones". Sobre el estado de las conversaciones en Andalucía, ha sostenido que de momento solo están hablando con Ciudadanos.

"El ambiente se va a calentar más" de cara al 21-D

Sobre la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre, la popular catalana ha criticado que un acto tan "normal" se esté convirtiendo en "una provocación". En este sentido, ha recordado que esta semana ella pidió al ministro del Interior que "interviniera los mandos de los Mossos. Que al menos nos ampare el Gobierno de España para proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas que campan a sus anchas". En esta misma línea, ha lamentado que "estamos todos a merced de los votos independentistas con los que Sánchez se atrinchera en Moncloa"

Además, ha sido muy crítica con el presidente catalán, Quim Torra, calificándolo de ser "un activista" más. "En estos momentos Torra es un activista político que no gobierna por el interés general de todos los catalanes. No deja de sonrojar que se ponga 48 horas de ayuno cuando debería preocuparle la huelga de la sanidad pública o de los bomberos", ha dicho.