Rivera tacha de "populista" a VOX y asegura que no estará en la negociación andaluza

Albert Rivera llegaba este jueves a Bruselas a la tradicional reunión del grupo ALDE, los liberales europeos, previa al Consejo de la Unión Europea, en la primera cumbre de su familia comunitaria después de las elecciones en Andalucía. Ciudadanos mantiene una negociación con el PP para gobernar la comunidad más poblada de España y, aunque busca con prioridad una abstención del PSOE que facilite el Gobierno autonómico, no descarta que sea VOX quien complete esa mayoría.

La cuestión planeaba sobre el ambiente y era objeto de varias preguntas de los informadores destacados en la capital comunitaria, dado que los liberales son antagonistas de los socios europeos de la formación que lidera Santiago Abascal, singularmente en el caso de la francesa Marine Le Pen, y teniendo en cuenta, además, que ALDE acudirá a las europeas de mayo en alianza con el preside galo, Emmanuel Macron.

Un acuerdo electoral que se selló tras una negociación en la que tuvo un papel muy relevante el responsable económico naranja, Luis Garicano, quien muy probablemente será el candidato de Ciudadanos en los comicios a la Eurocámara.

"Me han invitado"

Rivera presumía de buena sintonía con sus correligionarios, entre los que tiene un estatus privilegiado, ya que nunca antes los liberales, que cuentan con media docena de primeros ministros en países nórdicos, tuvieron un partido como Ciudadanos, de tanto peso en uno de los grandes estados miembros de la UE.

"Yo no soy primer ministro, como saben, ni comisario, y estoy en esta reunión invitado para hablar de alianzas futuras para luchar contra los populismos y los nacionalismos. Sigo pensando que los populismos y nacionalismos, de todo signo, son adversarios de la UE. Nosotros no vamos a ir de la mano de los que van con Le Pen" afirmaba en un primer dardo a VOX, cuya presencia como negociador para el futuro Gobierno de Andalucía rechazaba: "La mesa de negociación es Ciudadanos PP, no hay nadie más en esa mesa, ni lo va a haber" concluía tajante.

El líder naranja reprochaba a Pedro Sánchez que esté gobernando con los "populistas" decía, de Podemos, aunque repreguntado sobre si se podía decir lo mismo de VOX contestaba: "VOX es un partido populista, claro, sí, así se reconocen". Rivera añadía que el presidente del Gobierno "no tienen ninguna autoridad" en esta materia ya que, además de con los de Pablo Iglesias, apoya su Ejecutivo en "separatistas antieuropeos, como Torra".