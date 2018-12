El Gobierno rechaza un formato especial para la reunión con Torra: "Esto no es una cumbre"

El Ejecutivo, de momento, lo descarta. No habrá un formato especial para la celebración del futurible encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra, tal y como lleva exigiendo en privado la Generalitat de Cataluña. Tras la publicación por parte de La Vanguardia de un encuentro a dos o tres bandas en el que los presidentes pudieran estar acompañados por dos o tres ministros y consejeros autonómicos, la portavoz del Gobierno fue tajante: "Esto no es una cumbre, el formato es el que es".

Un asunto por el que no se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa desde Bruselas en la que se limitó a constatar que "no tenemos todavía la respuesta de Torra. Espero que se produzca". Y añadió: "En política lo único que no se puede hacer es perder las formas. Yo me comprometí en que iba a ver un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que acabara el año y el Gobierno de España cumple".

En una apelación que pareció constituir una apeación a aceptar el encuentro entre Sánchez y Torra, el presidente se afanó en explicar que la celebración del Consejo de MInistros en Barcelona "encarna es una muestra de respeto y de aprecio a Cataluña y a la sociedad catalana como lo fue ir a sevilla. Se trata de acercar el Consejo de Ministros a la España autonómica es un símbolo y gesto de concordia y acercar el gob a todos los territorios de nuestro país.

Sánchez aseguró tener el mismo proyecto para España que para Cataluña "y por eso vamos a aprobar la subida del salario mínimo en el Consejo de Ministros del "próximo viernes 21 de diciembre en la Ciudad Condal. Preguntado por las palabras de su ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el éxito o fracaso de su ‘política del ibuprofeno’, Sánchez dió su propia receta: "Sosiego, sentido común, moderación, serenidad, sentido de estado. Necesitamos tiempo, no se va a resolver en uno o dos meses".

Celaá rechaza la minicumbre

Previamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Celaá reprochó también al presidente catalán su actitud de rechazo a esta reunión y consideró dentro de la normalidad democrática la celebración de este Consejo de Ministros extraordinario de Barcelona el próximo 21 de diciembre ante el que "el anfitrión (Torra) debe comportarse conforme a los usos y costumbres".

Previamente, Celaá abogó por tener "confianza" en que los Mossos harán su trabajo para garantizar la seguridad en las calles y las inmediaciones de la Casa de Llotja de Barcelona, donde se celebrará la reunión del Gobierno de España.

Refiriéndose a las cartas de respuesta de la Generalidad de Cataluña, Celaá aseguró que "el propio Gobierno de Cataluña ha reafirmado su compromiso con la seguridad. Su contestación fue de máxima normalidad y serán anfitriones con las condiciones que ello requiera. Hemos de tener confianza de que los Mossos cumplan con su deber profesional en la cobertura del Consejo con criterios profesionales".