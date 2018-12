El Gobierno ha descartado este viernes en Consejo de Ministros poner límites a los precios del alquiler en su recién anunciado real decreto-ley de "medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler". El Ejecutivo deja así fuera, por ahora, una de las reivindicaciones estrella de Podemos que se incluyó en el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado octubre.

La decisión del Gobierno de excluir ese control de precios ha sentado como un jarro de agua fría en Podemos. "En el pacto de presupuestos habíamos acordado otra cosa, que las medidas de vivienda tenían que controlar el precio del alquiler para bajarlos", ha recordado Pablo Iglesias este viernes en una visita a Vizcaya. "Pacta sunt servanda. Si el Gobierno incumple el acuerdo, nuestro voto será desfavorable", ha avisado el secretario general morado que ha dicho que "espera que rectifiquen y podamos llegar a un acuerdo para sacar ese decreto adelante siempre y cuando tenga los mismos contenidos que el pacto presupuestario".

Dentro del plazo

El pasado mes de octubre, Sánchez acordó con Iglesias en su pacto presupuestario que se iba a "blindar la función social de la vivienda y evitar la especulación" a través de un "techo a la subida abusiva de precios de alquiler en determinadas zonas".

Pero este viernes , en el texto dado a conocer por José Luis Ábalos, se excluía este control de precios. Eso sí, desde Fomento han indicado horas más tarde a Efe que se estudiará su inclusión en esta u otra norma a lo largo de 2019. Razón por la cual, según el Ejecutivo, estarían dentro del plazo pactado con los morados dado que el acuerdo de Presupuestos es para el año que viene.

Esta excusa no ha servido a los dirigentes de Podemos a los que no les ha gustado que su reivindicación no se incluya en la medida anunciada este viernes. Pablo Echenique, en Twitter, ha asegurado que "no llegamos a un acuerdo con el Gobierno para que vayan sacando poquito a poco las medidas menos valientes y nos digan que son lentejas. No permitiremos tacticismo político con las cosas de comer. Deben rectificar y frenar las subidas abusivas del alquiler".