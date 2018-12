Las claves de la conversión de Pablo Iglesias

El Mundo dice que "Iglesias reniega del chavismo tras el batacazo en Andalucía". Lo de Pablo Iglesias es como el cuento de Pedro y el lobo, cada vez que vienen elecciones se pone en modo mimosín. Como dice Rosell, "sólo él conoce el grado de sinceridad de sus palabras", porque "no sería la primera vez que los líderes de Podemos camuflan las aristas más radicales de su ideología para no espantar al electorado", pero le da un voto de confianza y se une al coro que ve, en los últimos tiempos, una "evolución personal de Iglesias" por sus "actuales circunstancias vitales", como son comprarse un chalé de lujo y ser papá. "Aún podrá causar daño su frentismo, pero cuatro años después de su irrupción para dinamitar el sistema desde dentro, la democracia le ha cambiado mucho más a él de lo que él ha podido cambiar la democracia. Afortunadamente". Pues sí, si un chalé en Galapagar, un escuadrón de policía para protegerle, dos criaturitas a las que alimentar le han hecho recapacitar en su intolerancia, bienvenido sea. Aunque mejor mantenerse alerta, no hay que olvidar que hace cuatro días estaba llamando a incendiar Andalucía porque no le gustó el resultado de las urnas. Emilia Landaluce se fija en el otro podemita arrepentido, Errejón. "Lleva varios días hablando sobre el patriotismo, las bondades de la Constitución, Torrijos, la bandera… A este paso acabará pidiendo un brazo incorrupto e ingresando en Vox". Otro que tal baila. Lo que hace uno por un voto. Federico Jiménez Losantos despide al PSOE. "No será la derecha sino su pacto con el separatismo lo que hundirá al PSOE, ese carajillo frío con gotas de socialdemocracia". Yo no vendería la piel del oso antes de cazarlo.

El País dice que "más de 9.000 agentes protegerán el Consejo de Ministros en Barcelona". Por Dios, nos va a salir por un riñón la "provocación" caprichosa de Sánchez. El editorial muestra que este periódico está en Babia. "Otro Estatut", pide. "Desde el momento en que el vigente Estatut es un flanco abierto en el bloque de constitucionalidad sobre el que se apoya el sistema democrático español, el acuerdo para reformarlo aparece como un punto de encuentro elemental, al menos, entre las fuerzas no independentistas". Los de El País están cada día más despistados. Un día piden que Ciudadanos y ERC hagan un pacto para echar a Torra mientras se llaman "golpista" y "fascista" el uno al otro, hoy le da por apuntar que una reforma del Estatut aplacará a unos tíos que están en la guerra de los Balcanes... Juan José Millás se toma las cosas con humor. "Se necesitan muertos para una independencia. Se valorarán conocimientos básicos de esloveno, juventud, práctica y orígenes humildes. Interesados enviar curriculum a la atención del president Torra. Discreción garantizada". ¿Es imprescindible experiencia?

ABC dice que "los radicales organizan comandos para asaltar Barcelona". Caramba, deberían ser más discretos, ya debe saber hasta el tato hasta el número de pie que calzan. Como un buen soldado, Carlos Herrera se pone a disposición del general Sánchez. No le parece muy sensato lo de ir a Cataluña a celebrar un Consejo de Ministros en las actuales circunstancias, pero "una vez tomada la decisión no se pueden volver atrás y deben contar con el apoyo de los que creemos que el Ejecutivo se puede reunir donde le parezca oportuno. Así que, me cuesta decirlo, pero el Gobierno de España cuanta con este humilde periodista para lo que considere oportuno". Claro, y conmigo, solo faltaba, aunque creo que ese día me voy a hacer un mosso y voy a contraer la gripe azul. Bieito Rubido no se acaba de creer la reconversión de Pablo Iglesias. "Habito en la duda", dice. "No era esperable que Iglesias hiciese una enmienda a la totalidad de Podemos. Renegando de su admirada revolución bolivariana, reniega de facto de los principios políticos con los que fundó Podemos. Reniega de su obra. Si ayer fue sincero, cabe deducir que Iglesias ya no cree en Podemos". No, si al final el grito de guerra acabará siendo ¡no se puede!

La Razón da otro dato y dice que "Un ejército de 6.000 CDR recluta a la guerrilla del 21-D". O sea, 9.000 polis –más Carlos Herrera– contra 6.000 gamberros. Pues los cedeerres están en desventaja, tienen una semana para reclutar a otros 3.000 zumbados más. Dice Marhuenda que Pedro Sánchez convocó este Consejo tan entretenido "con su mejor voluntad", creyendo el muchacho que le iban a recibir con vítores y restregárselo al Rey. Pero hete aquí que "el nacionalismo lo ha tomado como un acto abierto de beligerancia. En medios nacionalistas se ha llegado a hablar de declaración de guerra". Estos indepes ven guerras por todos lados. "La facción independentista que gobierna Cataluña tiene una raíz violenta e intimidatoria. Forma parte de una estrategia lentamente preparada desde que se puso en marcha el proceso y que ha ido en aumento hasta crear un aparato de coacción fuera de control". "El Gobierno no puede mirar hacia otro lado". No, si el viernes les van a ver la cara pero bien. O la capucha. Sandra Golpe se deja llevar por el espíritu de la Navidad y se ha emocionado con la conversión de Pablo Iglesias. "En tiempos de crispación política, reconforta el gesto de cualquier representante público que, ante una falta o una equivocación, pide perdón a la vista de todos. Aplaudo las últimas palabras de Pablo Iglesias". "O nos hacemos todos mayores y recapacitamos, o bien decidimos poner tierra de por medio con los de Maduro por su posible coste electoral, vete a saber los motivos íntimos de Pablo Iglesias". Hombre Sandra, no es lo mismo hacerlo por convicción que por electoralismo. Pedro Narváez, como "buen salvaje" (así se llama su columna), no se cree nada. "La marca morada empieza su viraje para blanquear a la extrema izquierda y el consenso periodístico, en su buenismo ilustrado y tan equivocado cuando quiere, establezca que sólo hay un radical en el tablero, Vox". De verdad Pedro, le estropeas la Navidad a cualquiera.

La Vanguardia se pone contundente. "ERC y JxCat rechazan las protestas 'con la cara tapada'". Que nada de esconderse, hay que ir a montarla con un par, si no, no vale.