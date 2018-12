Mariló Montero responde a "las disculpas" de Pablo Iglesias

Mariló Montero ha sido entrevistada este viernes en Más de uno, de Onda Cero. Allí ha hablado de las declaraciones que realizó el jueves el líder de Podemos. "No comparto algunas cosas que dije en el pasado y creo que la situación política y económica en Venezuela es nefasta" y "siento muchísima vergüenza de haber hecho una broma machista imperdonable" y ante eso "lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: lo hice mal", dijo Pablo Iglesias.

"Las disculpas no significan lo mismo que el perdón", le ha dicho Mariló Montero a Carlos Alsina. Y es que Montero ha señalado que, cuando te disculpas de algo, es que no sientes lo que has hecho y cuando pides perdón es que te arrepientes de algo que reconoces que has hecho. Por eso, considera que "el señor Iglesias ha elegido muy bien el pedir disculpas y ha evitado pedir perdón".

Por otro lado, ha subrayado que "nadie o casi nadie salió en mi defensa en un momento en el que el 'Me too' estaba en efervescencia" y ha apuntado que jamás le dio pie para que "él pudiera derivar en ese tono una conversación privada". Además, ha añadido que lo que le choca es "la falta de respeto que el señor Iglesias ha tenido hacia mí cuando nunca accedió a darme una entrevista".