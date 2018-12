ERC se subleva contra Puigdemont y excluye a la Crida de la candidatura europea

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado este sábado a su número dos para las elecciones europeas. Diana Riba, la pareja de Raül Romeva, acompañará a Junqueras en la candidatura republicana, una lista conjunta con Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Queda descartada definitivamente la pretensión de Carles Puigdemont de obligar a ERC a renunciar a sus siglas en favor de un frente común electoral. Ni siquiera las presiones de Arnaldo Otegi a favor de la fórmula defendida por el prófugo de unidad separatista ha hecho mella en los dirigentes republicanos.

Oriol Junqueras se mantiene firme en su rechazo a concurrir con el grupo de Puigdemont en cualquier comicio. La unidad separatista sólo podrá ser estratégica, en ningún caso electoral. Los intentos de Puigdemont han fracasado. Su invento de la "Crida Nacional per la República" para anular las siglas de PDeCAT y ERC ya no será ni transversal ni casa común del independentismo. Las presión ejercida durante las últimas semanas por el grupo del fugado, Junts per Catalunya, con Quim Torra a la cabeza, ha resultado en vano, incluida la huelga de hambre emprendida por Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. Junqueras y Romeva se resisten a secundar esa forma de protesta, igual que la exconsejera de Trabajo republicana, Dolors Bassa, recluida en Figueras, y la expresidenta del Parlament y también de ERC, Carme Forcadell, que espera el juicio por el golpe separatista en una cárcel de la provincia de Tarragona. Tampoco el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, participa en el ayuno de sólidos.

En apariencia, los nueve presos mantienen la cohesión y unidad. Este sábado el diario nacionalista El Punt-Avui publica una carta conjunta titulada "No nos rendiremos" en la que aseguran que afrontan el juicio "serenos" y "con la máxima firmeza". Deslizan también una velada crítica a los miembros del gobierno catalán fugados: "Cuando fuimos a declarar ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, escogimos, con plena conciencia y voluntad, el camino de dar la cara y asumir las consecuencias que se pudieran derivar".

Marcan distancias con los CDR

ERC también se desmarca de la gestión del presidente de la Generalidad, Quim Torra. Ha sido el vicepresidente autonómico, Pere Aragonès, designado por Junqueras como su referencia fuera de la cárcel para controlar partido y su cuota en la Generalidad, el encargado de marcar distancias con JxCat, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y los CDR.

ERC no secunda la estrategia de tensión de Torra y Puigdemont y llama a manifestarse sin incidentes durante la celebración del próximo Consejo de Ministros de Barcelona. Aragonés y significados colaboradores de Junqueras contradicen a Torra y al grueso de los separatistas y ahora defienden, si bien con matices, a los Mossos. Es el primer apoyo que recibe el cuerpo policial por parte del independentismo, toda vez que los consejeros de JxCat, incluido el titular de Interior, Miquel Buch, plantearon una purga en los Mossos espoleados por la CUP por las cargas contra los separatistas encapuchados que pretendían linchar a manifestantes constitucionalistas.

A diferencia de Artadi

Nadie en ERC se atreve a censurar abiertamente a los Comités de Defensa de la República (CDR), pero a diferencia de Torra o Elsa Artadi, sus principales dirigentes acentúan la necesidad de no provocar incidentes durante las manifestaciones previstas para el Consejo de Ministros.

Entrevistado por Efe, el jefe de prensa de Junqueras asignado ahora al departamento de vicepresidencia, Sergi Sol, pide "que no haya choques entre esteladas y Mossos d'Esquadra para no hacer el papel de tontos útiles de la maquinaria propagandística del Estado".

Según Sol, los presos separatistas estarían preparando otra carta para pedir que no haya encapuchados en las acciones de los CDR y que las protestas contra el Consejo de Ministros transcurran sin enfrentamientos con los Mossos. No obstante, ha asegurado que en el seno del cuerpo hay un sector afín a Ciudadanos que busca el conflicto. Dice la agencia Efe que Sol "ha reconocido" que "es verdad que dentro de los Mossos hay un sector sindical que se siente muy cómodo con Ciudadanos y que quizás busca las condiciones para generar conflicto, pero en términos generales se trata de un cuerpo modélico".