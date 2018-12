Arrimadas pide a Sánchez que proteja a los catalanes "antes de que pase una desgracia"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha lamentado la "sensación de desamparo enorme" que hay en Cataluña y ha pedido Pedro Sánchez que "defienda a los catalanes" del presidente de la Generalidad, Quim Torra, que "anima a los CDR violentos".

En declaraciones este domingo a los periodistas, Arrimadas ha asegurado que "la situación es complicada" y que "la semana que viene se prevé el caos por parte de los CDR, prácticamente convocados por el Govern de la Generalidad que se ha negado a instarles a que abandonen sus actividades ilícitas". En su opinión, es lamentable que "la misma semana que Torra defiende la vía eslovena, que es la vía de la guerra y la violencia, Sánchez responda con una carta y una petición de reunión".

"El Gobierno de España no piensa en los ciudadanos de Cataluña ni en solucionar el problema catalán, sólo piensa en cómo alargar su presidencia unos meses más", ha sentenciado. Inés Arrimadas ha pedido a Pedro Sánchez que proteja a los catalanes "antes de que pase una desgracia" y que escuche a los ciudadanos de Cataluña que no defienden la vía eslovena, quieren paz y no quieren problemas ni violencia el próximo 21 de diciembre, fecha en la que el Consejo de Ministros se celebrará en Barcelona.

"Sánchez no se da cuenta de que los CDR tienen la protección de la Generalidad y que hay mossos que están pidiendo las órdenes por escrito porque sus actuaciones van en contra de la dinámica normal de un cuerpo de seguridad".