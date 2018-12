Anson: "Pablo Iglesias es el mejor orador del Congreso, serio y dialogante"

El Mundo dice que "Casado exige no negociar con el 'desequilibrado' Torra". La entrevista de ayer con Zapatero ha traído cola. Si con el Estatut "demostró una gran irresponsabilidad preocupa que en la actualidad sus diagnósticos sean los que le sirven al presidente Sánchez para encarar el mayor desafío al que España se enfrenta desde la recuperación de la democracia. De ser así mal vamos, desde luego". Federico Jiménez Losantos dice que "ni el peor Rajoy sería capaz de hacer unas declaraciones de apoyo al golpismo como las que perpetró aquí ayer Zapatero. Que no son golpistas, dice el que realmente inició el proceso de ruptura de las instituciones catalanas con el orden constitucional al promover un estatuto que no quería nadie. Con ZP empezó todo". Anson tiene uno de esos días y se deshace con Pablo Iglesias. "El líder podemita es el mejor orador parlamentario con que cuenta el Congreso. Se trata además de un profesor universitario serio y dialogante, acompañado siempre de un notable equipaje cultural, sencillo, desprovisto de presunción personal, sincero y constructivo". Sí, Juego de Tronos y la Ética de la razón pura. ¿Estás de coña, Luis María?

El País dice que "la patronal catalana intenta forzar la cita de Sánchez y Torra". Hoy escribe un largo artículo Cebrián. "Cualquier solución política al conflicto territorial pasa previamente por un acuerdo lo más amplio posible entre los partidos fieles a la Constitución. Es a ellos a quienes debe citar antes que nada el jefe del Gobierno". Pues parece que no está por la labor, ha elegido a otros socios. Almudena Grandes se confiesa. "No sé si los independentistas catalanes creen que les conviene el hartazgo de quien más se ha esforzado por comprenderles. No sé si piensan que van a llegar más lejos poniendo en peligro a un gobierno progresista y favoreciendo el retorno de la derecha al poder. Ni siquiera sé si se han dado cuenta de que cada día nos caen más gordos". Ay, Almudena, no sé si te has dado cuenta de que a ellos se la trae al pairo caerte bien o mal.

ABC trae una encuesta. "PP, Cs y Vox sumarían mayoría absoluta con 182 escaños". Y una buena noticia. "El independentismo sería irrelevante". Ignacio Camacho enfría el ambiente electoral. "Si Pedro Sánchez no convocó elecciones generales cuando, recién llegado al poder, encabezaba con holguras todas las encuestas, difícilmente las va a adelantar ahora que se halla en serio riesgo de perderlas". Y mira que se lo dijimos, convoca Pedro, convoca que vas a ganar, pero nada, ni caso. A Gabriel Albiac no le ha emocionado lo más mínimo la conversión de Iglesias. "Su pringoso arrepentimiento en comisión parlamentaria es aún más vomitiva, mucho más que sus errores. Uno puede haberse equivocado gravemente en política. Si es así, explicita con claridad su error y abandona. Para siempre (…) Arrepentirse de haber perseverado en la apología de alguna de las dictaduras más abominables de nuestro tiempo y seguir viviendo del sueldo político que gracias a esa política alcanzó, sería un vacío moral". Y eso si el arrepentimiento es sincero, que eso no está tan claro.

La Razón también lleva una encuesta que dice lo mismo que la de ABC. "La irrupción de Vox da la mayoría al centro derecha". Dice Marhuenda que "Vox ha llegado para quedarse y su irrupción, que incorpora al juego electoral a unos ciudadanos que se habían quedado al margen, va a producir un desplazamiento ideológico". Eduardo Inda dice que está hasta los mismísimos del "enfermizo cinismo de la prensa patria sobre Vox". "Estos mentecatos de la corrección política han desvirtuado tanto el término 'fascista' para satanizar a sus rivales ideológicos que el común de los mortales no sabe muy bien de qué va la vaina". "Vox es un partido de derecha liberal-conservador". Eso díselo a esa tele que tanto te gusta, Inda.

En La Vanguardia hay mucha expectación sobre el próximo viernes. "La Generalitat ultima el plan para blindar el 21-D". "Unos 1.000 mossos controlarán la Llotja junto a 500 policías nacionales. Otros 3.500 agentes autonómicos se repartirán el territorio". Qué barbaridad, parece la guerra. ¿No sería más sensato suspenderlo?