Hallan el cadáver de Laura Luelmo, la profesora desaparecida en Huelva

La Guardia Civil, tras la llamada de una persona, ha hallado en los alrededores de la localidad de El Campillo (Huelva), donde había desaparecido Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, el cuerpo de una mujer.

En declaraciones a los periodistas en la localidad el delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha confirmado el hallazgo del cadáver. La alcaldesa del municipio, Susana Rivas, ha informado de que se trata de Laura Luelmo.

La joven, que llevaba poco tiempo en la comarca donde impartía clases en un instituto de Nerva, salió el miércoles de su domicilio en El Campillo con ropa deportiva porque iba a correr y desde entonces no se volvió a saber nada de ella. Ante su desaparición, se inició un amplio dispositivo de búsqueda y aunque desde el primer momento la Guardia Civil no ha descartado ninguna hipótesis, no contemplaba la marcha voluntaria de esta chica.

Sobre el hallazgo del cuerpo, el delegado del Gobierno ha indicado que lo encontró sobre las 12 horas "una persona que estaba paseando por el campo". A la zona se ha desplazado un equipo de la Unidad Científica de la Guardia Civil. Ante los medios, ha pedido cautela y respeto a la hora de abordar todo lo que concierne a este asunto.

En esta misma línea, ha incidido en que "no se elucubre alrededor de la investigación" al objeto de no entorpecerla. "La investigación en estos momentos se centrará en este cuerpo localizado". Según ha dicho, se trata de que "en el menor espacio de tiempo se pueda localizar al culpable, si es que existe, y antes de eso, ver qué ha podido sucederle a esta persona que está localizada", en alusión a averiguar si se ha tratado de una muerte accidental o violenta. Gómez de Celis ha concluido pidiendo prudencia y cautela e incidiendo en que "ahora hay que darle apoyo a la familia" y hay que tener "confianza plena" en la Guardia Civil.