El Gobierno empieza a prepararse por si fuera necesario ir a unas elecciones de manera anticipada. Era la pregunta que iba a caer y para ella el Gobierno tenía preparada una respuesta: "El presidente no ha entrado en campaña todavía", repetían casi a coro los miembros del Ejecutivo que se han congregado este lunes en la tradicional copa navideña en el Palacio de la Moncloa. Sin embargo, el presidente evitó el mantra.

En conversación informal con periodistas, Pedro Sánchez no esquivó la cuestión y reconoció que "es evidente que si no apruebo los Presupuestos, no llego a otoño. No puedo llegar a otoño". Y esto pondría todo el foco en la convocatoria de elecciones generales en el mes de mayo, en contra del criterio de los barones que verían cumplir sus peores presagios. El presidente sí dijo ser "optimista" de cara a la aprobación pudiera llegar a tener lugar porque a los independentistas "no les interesa ir a elecciones" ni jugar su suerte a la suma de las derechas que ya obtienen incluso la mayoría absoluta en algunas encuestas de institutos privados.

Pero paradójicamente, son sus colaboradores más cercanos los más pesimistas y quienes aventuraron "pocas posibilidades" de sacar adelante las cuentas públicas. Entre su reducido ‘núcleo duro’ ya empiezan a esbozar la idea de que "probablemente no nos convenga que salgan" adelante los Presupuestos "pero lo que tiene que hacer el Gobierno es velar por el interés de los españoles, no el nuestro". Es el germen de una estrategia que pasa por elevar la expectativas en el debate de totalidad de los PGE que tendrá lugar a principios de febrero y para el que el Gobierno promete "jugar fuerte". Confían en que ERC y PDeCAT no presenten enmienda a la totalidad y no apoyen la de PP o Ciudadanos.

Pero si no fuera así, "ellos serán responsables" del adelanto electoral en el mes de mayo aunque no se descarta ningún opción. En el Ejecutivo ya han asumido la imposibilidad de gobernar sin PGE a golpe de decreto ley y por ello sentencian que si no hay luz verde de los independentistas "no queda más remedio" que convocar. Pero no marcan sólo el mes de mayo en el calendario: "de aquí a los próximos 54 días, todos los domingos son posibles"

Reunión con Torra

El presidente confirmó que no pretende hablar de Presupuestos con el presidente catalán, Quim Torra, en el caso de que consigan cerrar la esperada reunión. Sánchez da por hecho que se cerrará "entre hoy y mañana" y que la reunión será el viernes por la mañana en el Palau de la Generalitat después del Consejo de Ministros, el mismo formato que con Susana Díaz. Perfil bajo, sin cobertura y apenas unas imágenes que se difundirán en el transcurso de la rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al término del Consejo. Algo que responde a la inconveniencia de una cita que repudian en privado los barones del PSOE quienes insisten en que haya un distanciamiento del independentismo ante los malas perspectivas electorales en sus territorios. De hecho el presidente reconoció que no le conviene precisamente esa imagen.

El jefe del Ejecutivo se guarda una baza para el Consejo de Ministros de Barcelona: anunciará medidas en infraestructuras e inversiones para seducir a los independentistas que, a su juicio, "no tienen más argumentos que los presos ni una estrategia común" entre ERC y PDeCAT. En este sentido, Sánchez no teme el juicio del 1 de octubre porque dice que ayudará a proyectar la imagen de que "los presos tienen garantías en España porque es un Estado de Derecho y no una dictadura".

Pese a todo, el presidente es consciente de que "hay que ser cauteloso, conocer los tiempos y que no puede haber una propuesta política sobre Cataluña antes de la sentencia del juicio" que podría dilatarse hasta el verano. Una ‘propuesta política’ que podría ser la zanahoria con la que, en privado, Pedro Sánchez, convenza a los independentistas de no dejarle caer y mantener viva su legislatura hasta 2020.