Catorce sedes del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y una del PP han sido atacadas por miembros de las juventudes de la CUP, que han dejado su sello en forma de pintadas amenazantes y el eslogan "Tumbemos el Régimen", elegido por las entidades separatistas como lema de las movilizaciones que preparan para recibir al Gobierno de Pedro Sánchez el próximo viernes en Barcelona.

Los cachorros de la CUP han señalado las sedes socialistas de Hospitalet, Gavá, Viladecans, El Prat, Sant Vicente de los Huertos, San Baudilio, Esplugas y Castelldefels, entre otros municipios, así como la del PP de Badalona. Todas ellas han amanecido con grandes pintadas "adornadas" con la hoz y el martillo y la estrella independentista. En la del PP han pintado lazos amarillos de homenaje a los golpistas presos. Los encapuchados también han colocado unos muñecos ahorcados y un gran cartel en un puente de la Renfe en Tarrasa.

.@arranterrassa ha decorado el puente de la RENFE de #Terrassa con otra muestra de cariño, tolerancia y respeto hacia los que no pensamos como ellos #NoNosCallaran El #21D hará un año de la victória del constitucionalismo y de @CiutadansCs en Cataluña pic.twitter.com/38or7km3VH — Javi (@ciudadanojavi) December 18, 2018

Las juventudes de la formación separatista antisistema reivindican y justifican el señalamiento de los locales del PSC porque "son una sucursal del PSOE en Cataluña" y exigen al presidente de la Generalidad, Quim Torra, que no se reúna con Pedro Sánchez porque los socialistas apoyaron el 155 y mantiene "presos políticos".

La consejera que no cenará el jueves

Prosiguen los preparativos separatistas para reventar el Consejo de Ministros en Barcelona. La consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón se ha reunido con agrupaciones de comerciantes que temen un estallido de violencia. Les ha comentado que no hay razón para no abrir el viernes, aunque ha garantizado que habrá problemas de movilidad. La consejera ha aprovechado también para declarar que tiene previsto asistir a la cena de gala de la entrega de los premios empresariales Ferrer Salat el jueves por la noche, pero que no cenará en solidaridad con los golpistas presos en huelga de hambre.

Incidente en el campus de la UAB

Por otra parte, un joven separatista ha amenazado con pegarles unos tiros para reventarles la cabeza a un grupo de personas que atendía una carpa de la organización no nacionalista "S'ha acabat", tal como recoge el vídeo subido a Twitter por dicha entidad, de reciente creación, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Su primera actividad consistió en borrar a cara descubierta las pintadas separatistas en la entrada del recinto universitario y colocar unos pequeño carteles con la leyenda "espacio libre de odio".

🚨🚨 "Agafarem les pistoles i us rebentarem el cap fills de puta". "Cogeremos las pistolas y os reventaremos la cabeza hijos de puta". Esto es lo que un "antifeixista" nos grita al defender la pluralidad de ideas, la neutralidad de lo público y una universidad de TODOS. RT 😜 pic.twitter.com/uiSoCKfbLJ — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) December 18, 2018

El separatista que ha amenazado a los integrantes de este grupo también les ha grabado con el teléfono móvil y les ha acusado de "fascistas" y provocadores".