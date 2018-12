Los 'sabios' de 'El Mundo' colocan a Vox junto a los separatistas y Bildu

El Mundo dice que "los barones se desmarcan de la estrategia de Sánchez de aislar a Rivera". Como si a Sánchez le importara lo que opinen dos presidentes de comunidad. Al parecer, estos barones creen ahora que "el único proyecto capaz de aglutinar de nuevo a una mayoría de los españoles debe incardinarse en el centro izquierda sin permitir que las fuerzas que pretenden dinamitar la unidad del Estado y demoler el texto constitucional tengan la llave que permita la formación de gobierno". Es curioso, porque casi todos ellos gobiernan con Podemos, que pretende dinamitar la Constitución. El grupo de opinadores que firma como Tadeu analiza las encuestas y discrepa de los "bloques antagónicos" que reflejan, "el de las tres derechas y el de la moción". Considera que este desglose "es tóxico", que "mejor sería mapear el espectro con un bloque constitucionalista (PP, UPN, CC, Cs y PSOE) frente a otro anticonstitucionalista", en el que mete a VOX, PDeCAT, PNV, ERC, CUP y Bildu". Al margen de la mezquindad de situar a Ortega Lara al lado de sus torturadores, ¿en qué lado coloca este grupo de sabios a Podemos?

El País abre con las negociaciones en Andalucía. "Ciudadanos frena el pacto con el PP por el encaje de Vox". No se alarmen, puro postureo. Cuenta El País que Pedro está como unas castañuelas con lo sucedido en Andalucía. "Sánchez confía en la movilización para frenar una ola de la derecha". Que dice que "no hay mal que por bien no venga" y que "ahora los votantes de centro izquierda saben que existe el riesgo de que gobiernen PP y Ciudadanos con apoyo de Vox, algo que los andaluces que se abstuvieron no tenían en la agenda", por lo que se encomienda a "el miedo a la derecha". Una cosita, ¿el centro izquierda es el sanchismo que gobierna con los separatistas y la extrema izquierda radical?

ABC dice que "el Gobierno cree que la fractura en el procés favorece la reunión con Torra". Qué perra, ¿qué interés tiene Sánchez en hablar con semejante personaje? Los columnistas hablan hoy de caza y toros, temas que Vox ha puesto muy de moda. Luis Ventoso flipa con Ábalos, ese señor que parecía tan sensato y centrado pero que el domingo se desmelenó llamando casposos a los millones de españoles a los que les gusta ir de caza. "Aparte de torpe, faltona y superflua, la declaración sorprende viniendo de un nieto de guardia civil e hijo de novillero. El concepto de casposo, como los de trasnochado y antiguo, depende de la mirada subjetiva de cada quien. Personalmente veo en acción a Ábalos, observo su tono perdonavidas, la manera en que arrastra las palabras masticando intolerancia para zaherir al adversario, su aburrido y conservador porte estético, la simpleza de sus muletillas políticas revanchistas, sus desprecio a la traición cultural de su país y no logro atisbar ahí nada moderno ni estimulantes". Qué oportunidad de callarse, perdió Ábalos. Hala, miles de votos a Vox.

La Razón vuelve al lío de la momia de Franco. "Moncloa ofrece regalar a los Franco el panteón de El Pardo" para que entierren allí a su familiar. Los Franco dicen que no, que o el Valle de los Caídos o la Almudena. Y de ahí no salimos. Marhuenda se mesa los cabellos porque "Cs se abre a pactar con Sánchez y retrasa el pacto en Andalucía". Cree que la "estrategia de dar una de cal y otra de arena" va a desconcertar a sus votantes. O no. ¿Qué tiene de malo la flexibilidad? Lorente Ferrer dice que es que Ciudadanos es un partido "bisagra", y por eso le dan por todas partes. "El votante de Cs se ubica en el centro, lo que le permite poder ejercer al partido de Rivera apoyando a PP y PSOE en función del contexto particular de cada elección". Pues si así consigue rescatar al PSOE de las garras de podemitas y separatistas, bienvenido sea.

La Vanguardia nos cuenta que Torra no duerme, que se debate entre sí, no, sí, no. "Torra se resiste a aceptar la reunión con Sánchez". La madre superiora del procés, Pilar Rahola, le da su consejo personal. Que se reúna, que "Torra hablará de los presos, de los exiliados, de la represión y del derecho a votar". ¿Y aún le quedan ganas a Sánchez de reunirse con Torra? Este tío es masoca, menuda tabarra.