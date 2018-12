Podemos suplanta a Aznar para evitar el batacazo de participación en sus primarias

Los últimos procesos de primarias que se han celebrado Podemos se han caracterizado por los bajos niveles de participación que han tenido. En las últimas, las que eligieron a Julio Rodríguez como candidato para Madrid, tan sólo participó un 12% de los inscritos. Ahora, la formación morada no quiere que les suceda lo mismo y, para tratar de evitarlo, han llegado a suplantar a José María Aznar en una carta enviada a sus inscritos.

Desde la formación morada se ha redactado una misiva en la que se mofan del expresidente haciendo como si Aznar escribiera el texto para los seguidores de Podemos. Este es el contenido de la carta:

Estimados españoles que participáis en Podemos (inscritos, bases, círculos o como tengáis a bien llamaros ahora): Después de mucho pensarlo, he decidido, por el bien de España, tomarme la libertad de escribiros estas líneas para haceros una petición que confío sabréis apreciar. Sé que vosotros, a diferencia de vuestros abominables líderes, en realidad queréis lo mejor para España. Lo que pasa es que os han engañado, por eso apoyáis a Podemos, pero yo creo que en el fondo no lo hacéis con mala intención. Por tanto, desde la confianza que tengo en que debajo de esa capa de mentiras populistas hay españoles de bien deseando salir, os pido por medio de esta carta que no entréis en podemos.info para elegir a los candidatos de Podemos a las próximas elecciones generales.

Está en vuestras manos cortar por lo sano con esa costumbre antiespañola de hacer primarias que comenzasteis hace 5 años manipulados por vuestros execrables dirigentes y que ya se ha extendido como un virus por toda nuestra patria, afectando incluso a partidos demócratas, moderados y serios como el Partido Popular.

Y más allá de eso, hay un motivo de peso que me ha empujado a escribiros esta carta. Recientemente todos hemos podido ver cómo, cuando no participáis en política, las cosas le van mucho mejor a España. Mirad lo que ocurrió en Andalucía: os quedasteis en casa y ganaron los tres partidos centristas y constitucionalistas que van a defender los auténticos valores de nuestra patria y a trabajar sin descanso para devolver a España al pasado que nunca debió abandonar.

Estamos muy cerca de volver a ese pasado glorioso, así que os ruego que esta vez os abstengáis de arruinarnos la fiesta a los españoles de verdad, como hicisteis cuando cometisteis la terrible imprudencia de acabar con el bipartidismo que tantas décadas de alegrías había dado a nuestro amado país.

Es muy fácil, solo es preciso que hagáis una cosa muy sencilla: no entrar en podemos.info y no participar en las primarias para elegir a los candidatos de Podemos al Congreso y al Senado.

Hacedlo por nuestro país. Sin vosotros, España va bien. Saludos constitucionalistas,

José María Aznar.