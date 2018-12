Rivera pide al PSOE la aplicación del 155: "Dejen de humillarse ante Torra y dejen de humillarnos"

La izquierda y los nacionalistas evitaban este martes que el Congreso instase al Gobierno a enviar de nuevo, un año después, el requerimiento previo para la aplicación del 155, ante la inacción del Ejecutivo catalán con el desbordamiento de la violencia denunciada por el primer partido de la oposición, Ciudadanos, que preocupa de cara al Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo viernes en el Barcelona.

Sólo el PP apoyaba la Proposición no de Ley (PNL) del partido naranja en la Cámara Baja, que defendía desde la tribuna el propio Albert Rivera, instando a la bancada socialista a rectificar de rumbo: "Dejen de humillarse y dejen de humillarnos. Dejen de humillarse con un señor Torra que no les concede ni reuniones, porque quiere hablar de autodeterminación. Y dejen de humillar al pueblo español, porque cuando no se cumple la Constitución en España, hay muchos españoles que cumplen la ley, que pagan impuestos, que defienden la igualdad, que se sienten ofendidos y humillados" afirmaba el líder naranja, quien aseguraba hacer esa petición "como catalán".

Se da la circunstancia de que la reunión del Ejecutivo de Pedro Sánchez coincidirá con el primer aniversario de la victoria de Ciudadanos en las elecciones autonómicas convocadas por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en virtud precisamente del 155. Una histórica victoria sobre los nacionalistas que Rivera e Inés Arrimadas conmemorarán con un acto especial en el Parlamento catalán, el mismo viernes.

El PSOE mete a VOX en el debate

El diputado del PSC José Zaragoza era el encargado de darle réplica a Rivera y en varias ocasiones sacaba a relucir a VOX y las negociaciones en Andalucía. Contestando a las alusiones del líder de Ciudadanos a la "puerta de atrás" de la moción de censura que apoyaron los separatistas en junio, el socialista afirmaba que "la puerta de atrás es donde están pactando ustedes con VOX" algo que calificaba de "irresponsable" al tiempo que negaba que hubiese "hechos jurídicos que justifiquen la aplicación del 155". Una argumentación muy similar a la expresada por Podemos.

Por parte del PP, su diputado Jordi Roca instaba a los socialistas a preguntar en Europa "a personas de todo el arco parlamentario" si "un Gobierno que espolea a los violentos" y que "amenaza a jueces", en referencia al Ejecutivo presidido por Quim Torra, podría "seguir un solo segundo".

El PNV y los separatistas catalanes, por su parte, arremetían con dureza contra Rivera y su iniciativa, y le acusaban de querer que siempre esté suspendida la autonomía de Cataluña. El diputado de ERC, Jordi Salvador, acusado por Josep Borrell hace unas semanas de haberle escupido en el hemiciclo, se hacía eco precisamente de las palabras del ministro de Exteriores en la BBC donde se refería a Cataluña como una nación, aunque no perdía la ocasión de exigirle a Borrell que le pidiera "disculpas" por lo que consideran "una calumnia".

Un año después de la aplicación, por primera vez, del 155, la entente a tres entre PP, PSOE y Ciudadanos no tiene visos de volver a producirse.