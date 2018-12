Madres navarras exigen a Uxue Barkos la devolución del IRPF por maternidad como al resto de España

El pasado 3 de octubre el Tribunal Supremo emitió una sentencia sobre la ley estatal que fija como doctrina legal que "las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas". Una decisión judicial que abrió las puertas a que padres y madres con hijos nacidos en 2014 y 2018 solicitaran la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad que recibieron durante las bajas laborales al ser padres.

No obstante, estas devoluciones de del IRPF no han llegado a Navarra. Para el Gobierno, formado por Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra, el fallo del Supremo solo afecta a la norma nacional. Por tanto, no es aplicable en Navarra ya que la legislación estatal en materia de IRPF es diferente a la foral. Sin embargo, las casi 26.000 mil familias que se beneficiarían de estas devoluciones consideran que el ejecutivo de Uxue Barkos sí podría legislar para modificar la actual norma navarra.

"Esto se podría haber hecho si el actual gobierno del cuatripartito hubiera tenido la voluntad de legislar. No se ha hecho, no se ha querido", así de contundente se ha mostrado Carmen Azpillaga, portavoz del grupo independiente de madres de Navarra. En Es la tarde de Dieter, Carmen Azpillaga ha reconocido que están "terriblemente" decepcionados con el ejecutivo navarro. "Dentro de las casi 26.000 familias afectadas, hay muchísimos votantes de estos cuatro partidos. Es algo doloroso haber confiado tu voto a alguien y ahora te está dando la espalda. Además, creemos que es una falta de coherencia en el discurso"

El próximo jueves, 20 de diciembre, estas madres navarras acudirán al pleno del Parlamento foral donde se van a debatir los Presupuestos para 2019 "iremos para que se nos vea y que nos digan a la cara que no quieren hablar de nuestro problema. Una situación que no están ayudando a resolver", ha lamentado.