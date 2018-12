Echenique, ¿y si el asesino votó a Podemos porque lo sacaría antes de la cárcel?

El Mundo: "El 1-O fue un atentando contra el corazón del Estado". Y como no podía ser de otra manera, el asesinato de Laura Luelmo se ha convertido en una cuestión política con los típicos buitres carroñeros de la política y el periodismo. El Mundo dice que que un tipo con esos antecedentes "anduviera suelto mueve a una indignación mas que comprensible. Pero vivimos tiempos en que la conmoción se convierte rápida e inescrupulosamente en capital político y munición de guerra cultural. En momentos así es más importante que nunca extremar el rigor y no alentar polémicas morbosas ni atizar argumentos viscerales, al menos desde la política y el periodismo". Pues no pides tú na. La otra polémica de la semana es la actitud de Cs en Andalucía y de eso habla Federico Jiménez Losantos. "Ciudadanos insiste en pactar con el PSOE el Gobierno de Andalucía y en establecer un cordón sanitario contra Vox, como pide el partido con el que lo equipara, Podemos". "Para captar el voto socialista asqueado, Cs corteja al partido más corrupto de Europa, cuyo Gobierno se niega a combatir el golpe de Estado en Cataluña. Rivera prefiere el PSOE a Vox. Bueno es saberlo". Raúl del Pozo pone a Rivera "entre la espada y la pared". "Puede elegir dos puertas, una a la derecha y otra a la derecha radical. Lo que haga en Andalucía condicionará, en parte, sus pactos de futuro entre el centro-izquierda y la derecha-derecha. La decisión última aclarará su pequeñez o su grandeza". Pobre Rivera, qué dilema. Haga lo que haga le caerán chuzos de punta. Que lo eche a cara o cruz.

El País dice que "la Fiscalía califica el procés de atentado al interés de España". Antonio Elorza nos vende a Pedro Sánchez como "la única alternativa razonable frente a un bloque reaccionario formado por PP, Ciudadanos y Vox". Vamos, que lo razonable es el bloque PSOE, extrema izquierda, separatistas y Bildu. Por cierto que El País saca a Rivera del atolladero. "El PSOE no facilitará con su abstención un ejecutivo de la derecha en Andalucía". Pues problema resuelto.

ABC: "Han atacado el corazón de la democracia española". A Rubido le hace "gracia que los golpistas catalanes se presenten como hombres de paz" cuando "están empeñados" en liarla parda. "Viene a ser como si Belén Esteban se postulase a monja de clausura". ¿Qué tendrá que ver la muchacha en esta historia? "Un año después, todo va a peor para el catalán medio mientras sus dirigentes se toman a risa la convivencia, porque los primeros en no estar en paz consigo mismos son los dirigentes golpistas". La cuota Vox le toca hoy a Carrascal. "Vox es el nuevo chico en el barrio que atrae a los descontentos de ambos bandos. El juego de tronos de cuatro se ha convertido en uno de cinco lo que hace más disputado, más incierto, más fiero, como es hoy la escena política española". Y más divertida, es como una pastelería llena de dulces.

La Razón se pregunta si "hay que hacer público el registro de agresores". Dice el editorial que "la cárcel no disuade a determinados tipos de asesinos, pero sí protege y lanza un mensaje a la sociedad: determinados delitos son incompatibles con la libertad". "La raíz de esta violencia debe ser combatida con medidas judiciales y también desde una educación integral sobre el respeto". Francamente, creo que el asesino de Laura se pasa la educación integral sobre el respeto por el arco del triunfo. Pero te ha quedado muy políticamente correcto, Marhuenda. Es más realista Sandra Golpe. "No será la última". "Yo no creo en la conversión de violadores no castrados químicamente. Llámame políticamente incorrecta". Uy, políticamente incorrecta. Desde PSOE y Podemos te pondrán de facha para arriba. Pedro Narváez le arrea al impresentable de Echenique un bofetón por ese tuit sobre los que "buscan votos ensangrentados en el antifeminismo" en referencia a Vox. "Tiró la piedra y escondió la mano. Los votos antifeministas, dice. Igual el sospechoso eligió a Podemos. Teresa Rodríguez hizo campaña en la cárcel. No vayamos por ahí". ¿Cómo que no? Sí, vayamos por ahí. ¿Si usted fuera un asesino y violador a quién votaría? ¿A los partidos que optan por endurecer las penas por sus crímenes, como Vox o el PP, o por los que defienden soltarle cuanto antes, como Podemos y PSOE?

La Vanguardia anuncia que "el Gobierno estudia una minicumbre en Barcelona". Señor Sánchez, deje de marear la perdiz. Haga lo que haga le va a salir mal, apechugue con las consecuencias de tener los socios que tiene.