Turull, Rull y Forn afirman que "ni tribunales, ni jueces" frenarán el proceso a la independencia

Los exconsejeros de la Generalidad en prisión Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn (JxCat) han asegurado este miércoles que el proceso a la independencia continúa hacia adelante y que la acción de la justicia contra dirigentes independentistas no lo frenará.

"Nadie nos frenará. Ni la intolerancia del Estado, ni los tribunales, ni los jueces, ni ninguna amenaza impedirá que hagamos realidad nuestro sueño", han afirmado en una carta desde prisión que ha leído la líder del PDeCAT en Barcelona, Mercè Homs, en una cena con militantes en solidaridad con los presos.

Los tres exconsejeros ven posible la consecución de un Estado catalán pese a su situación actual: "Nos falta coronar la última cima, la de la libertad. No dudéis de que llegaremos. Lo haremos juntos, pacíficos y determinados como lo hacen las naciones democráticas y civilizadas".

Admiten que "la lucha será larga y dura", pero aseguran que la recompensa es, en sus palabras, la más grande que puede tener un hombre y una sociedad que es la libertad, es decir, la independencia de Cataluña en forma de una república.

En las próximas semanas los tres exconsejeros, junto con otros dirigentes soberanistas encausados, deberán enfrentarse al juicio y anticipan: "Iremos con la cabeza bien alta. Cuando declaremos ante el Tribunal Supremo, no capitularemos, no renunciaremos a nada, no nos rendiremos".

"Denuncia ante el mundo"

Argumentan que utilizarán el proceso judicial para "denunciar ante el mundo a un Estado incapaz de afrontar los conflictos políticos y de dialogar", y agradecen las muestras de solidaridad que han recibido ante la huelga de hambre que decidieron emprender.

"Puede que alguien había imaginado que la cárcel y el exilio nos harían desistir, que renunciaríamos a nuestras convicciones, que bajaríamos la cabeza, pero no ha sido así. La cárcel nos ha hecho más fuertes", concluyen los tres golpistas, miembros del PDeCAT y JxCat.

Han llamado a la militancia a seguir movilizándose en defensa de los presos y los dirigentes encausados que están en el extranjero, y han asegurado que su huelga de hambre ha ayudado a "remover conciencias en España y en Europa".