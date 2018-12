Cisma en Sociedad Civil Catalana: el sector afín al PSC destituye al equipo directivo

Sociedad Civil Catalana (SCC), la entidad de oposición al separatista, acusa una aguda crisis. El sector afín al PSC ha removido a toda la dirección en una tormentosa sesión de la junta directiva. El presidente José Rosiñol, la vicepresidenta Miriam Tey, el tesorero Ferran Brunet y el vocal Sixto Cadenas han sido cesados de sus cargos en medio de graves acusaciones sobre la gestión económica de la entidad.

Según informa Crónica Global, desde anoche, Alex Ramos, militante del PSC, es el nuevo presidente, si bien está convocada una asamblea general para el próximo 17 de enero en la que el equipo cesado planteará la restitución en sus cargos, la aprobación de las cuestionadas cuentas y nuevos nombramientos

El grupo que ha tomado el control de SCC acusa a Rosiñol y su entorno de pagos a una empresa en la que trabaja Rosiñol que no habrían sido aprobados por la junta directa, compuesta por 14 personas, de las que nueve apoyan a Ramos y cinco a Rosiñol. "Hay un conflicto de intereses", apunta la nueva dirección, que asegura que la empresa Manifiesto habría facturado a SCC 584.000 euros en 2017 y 620.000 este año, cantidades que suponen la mitad del presupuesto de gastos de la entidad. El sector crítico había enviado dos requerimientos por burofax a la dirección de SCC para que aclarase los gastos no aprobados en junta, que no se reunía desde el verano.

Todo apunta a una escisión en SCC con cruce de querellas incluido. En los últimos meses se habían producido tensiones en el seno de la entidad por la línea a seguir frente al embate separatista, con fuertes disensos entre los partidarios de acentuar las movilizaciones y los partidarios de rebajar el tono, que son quienes ahora controlan la organización.