El PP se pone serio y pregunta a Villacís: "¿A partir de mayo, Cs pactará con el PSOE en Madrid?"

La petición de comparecencia estaba dirigida a Manuela Carmena, pero el portavoz popular tuvo para todos. José Luis Martínez Almeida quiso destacar el debate que mantuvo con la portavoz de Ciudadanos en Es la Tarde de Dieter, en esRadio. Allí Begoña Villacís afirmó que estaba "muy orgullosa" del pacto al que llegó su partido en su día con el PSOE de Pedro Sánchez. Así las cosas Martínez Almeida preguntó directamente a Begoña Villacís: "¿Ciudadanos, a partir de mayo de 2019, pactará con el Partido Socialista en el Ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid? Aquí tiene esta tribuna abierta para decir sí o no".

Villacís no recogió el guante y prefirió no mojarse en la sesión plenaria. Quien sí lo hizo fue la portavoz socialista, pero atacando a los populares por plantearse llegar a acuerdos con VOX. "Lo que está claro es que usted, señor Martínez Almeida, sólo está dispuesto a pactar con la extrema derecha. A mí me desagrada. Estamos en una situación política en la que ojalá fuéramos capaces de dialogar" porque "nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando algo tan importante como la libertad, como la democracia. Y por lo tanto tengan ustedes mucho cuidado con quien pactan porque pueden acabar corriendo riesgos que no sean sólo para ustedes sino para este país y esta democracia", dijo Purificación Causapié.

José Luis Martínez Almeida fue tajante en su contestación: "Me lo dice quien ha pactado con Bildu – los herederos de ETA -, con los independentistas catalanes – que le van a montar barricadas en Barcelona al señor Sánchez- , con Podemos y con IU. A mí los que pactan con ese hombre de paz llamado Arnaldo Otegi no me dan ni una lección de acuerdo".

Carmena invitó a venezolanos al Foro sobre violencias urbanas

Pero el portavoz popular quiso reivindicar en su intervención un asunto que afecta directamente a la alcaldesa. Fue ella la que se comprometió a realizar un acto institucional en favor de los presos políticos venezolanos ante los padres de Leopoldo López. No cumplió con su palabra. Y este jueves nos hemos enterado de que el Ayuntamiento les propuso a los exiliados que dicho evento se celebrara dentro del Foro contra las violencias urbanas.

Ellos, obviamente, rechazaron esta propuesta. "Nunca se me ocurriría invitarles a un Foro de violencias urbanas" porque si bien es cierto que "probablemente Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, estas personas no se están quejando de la violencia urbana, se están quejando de la violencia política ejercida por una persona que es un tirano", le espetó Villacís a Carmena.

Tampoco acudió la regidora de la capital al acto que finalmente realizó el PP en el Palacio de Cibeles. Según aseguró ante el Pleno, no lo hizo porque no fue invitada. Martínez Almeida aseguró que mentía, que su partido había cursado una invitación para ella y para el resto de los ediles de la oposición. "Todos los concejales y los portavoces de este Pleno recibimos la invitación, me cuesta creer que fuera la única que no", señaló Begoña Villacís, respaldando la versión del dirigente popular.

De hecho, Ciudadanos fue el único partido municipal que acudió a dicho acto. El PSOE se defendió diciendo que fue algo partidista para mayor gloria de Adolfo Suárez Illana, que tuvo un papel destacado en el mismo.