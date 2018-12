En la agenda oficial del presidente del Gobierno la reunión con el presidente catalán no existe. No aparece. "A las 17:00 horas Viaja a Barcelona (previsión)", reza el esquema de la agenda del 20 de diciembre. Moncloa se cura en salud y evita dar detalles que "aún no están cerrados", explican fuentes gubernamentales a Libertad Digital pese a que este miércoles lo daban por cerrado.

La importancia del formato, que ha protagonizado las idas y venidas del Gobeirno en los últimos días, radica en la cesión que lleva implícita al concederle a Torra y a su Gobierno un trato preferente. De ahí que el Ejecutivo guarde con celo los detalles de la reunión que se celebrará este jueves en el palacete de Pedralbes.

El Gobierno sólo concreta que habrá dos reuniones: una bilateral entre Pedro Sánchez y Quim Torra y otra reunión "a tres o a cuatro" en la que participarán los vicepresidentes, Carmen Calvo y Pere Aragonés, y varios ministros: la de Política Territorial, Meritxell Batet, la de Trabajo, Magdalena Valerio o el de Fomento, José Luis Ábalos con sus ‘repectivos’ consejeros de área. Las dos reuniones se celebrarían en Pedralbes.

A partir de ahí, empiezan las incógnitas que Moncloa se niega a responder sumida en el más profundo secretismo. Pero fuentes consultadas por Libertad Digital explican que se está hablando de tres posibles cesiones más que elevarían la cesión al grado superlativo de concederle a Torra el tratamiento de Estado con la celebración de una Cumbre en toda regla como si se tratara de un país extranjero.

Primero, la posibilidad de que se celebre una tercera reunión entre gobiernos, finalizadas las dos primeras, en la que Sánchez y Torra se sumen a los ministros y consejeros y se celebre un encuentro "informal" de los dos gobiernos. Es exactamente lo que negó este miércoles la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien aseguró que "lo que no va a haber es una reunión de los dos gobiernos".

Segundo, la celebración de una fotografía de familia oficial de presidentes, ministros y consejeros que otorgaría el mismo trato preferente y diferencial al ejecutivo catalán. Una exigencia del Gobierno de Torra al que no responde aún el de Sánchez. Y tercero y más gravoso, la posibilidad de que se celebre un ‘besamanos’ protagonizado por Torra y sus consejeros que recibirían así al presidente del Gobierno y sus ministros en un grado protocolaria y diplomáticamente inferior.

Tres cesiones más a sumar a las que ya se han producido y que han facilitado el movimiento en las filas independentistas ya que ERC y PDeCAT votarán este jueves a favor de la senda de estabilidad del Ejecutivo. Un techo de gasto, antesala de los Presupuestos, que se rechazará en el Senado pero que anticipa el voto de las formaciones independentistas en la votación delos PGE de la que depende el resto de la legislatura. De ahí la importancia suprema de estos movimientos que motivan el comentario de algún colaborador de Moncloa: "Llegamos a 2020".