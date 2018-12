VOX se harta del "maltrato" de Cs y no descarta una repetición de elecciones en Andalucía

Después de anunciar en Es la Mañana de Federico que este jueves mantendrían una conversación informal con el PP para hablar de Andalucía, Santiago Abascal escribió en Twitter que "el maltrato de Cs y el desprecio del PP a los 400.000 andaluces de VOX podría abocar a Andalucía a nuevas elecciones", a lo que añadió: "Dijimos que no seríamos un obstáculo para el cambio, pero tampoco un felpudo para la soberbia de nadie o la continuidad del socialismo con otras siglas".

Fuentes de VOX confirmaron a Libertad Digital que la advertencia parte del contenido de las conversaciones discretas mantenidas en las últimas horas con el partido de Pablo Casado: "Unos nos proscriben y otros nos desprecian", aseguraron desde la formación de Santiago Abascal.

El partido sigue exigiendo tener representación en la Mesa del Parlamento andaluz, que se constituye el próximo 27 de diciembre sin que se haya alcanzado todavía un acuerdo entre PP y Cs, ni los populares se hayan comprometido a un encuentro formal con los de Abascal.

En este sentido, fuentes populares aseguraron que Juan Manuel Moreno no recibió la llamada de nadie de VOX este jueves -esto es, pudieron ser a nivel nacional-, pero en todo caso "hablará" con esta formación política toda vez "es decisiva" para el cambio en Andalucía y "no están haciendo reclamaciones que no se puedan asumir". De hecho, la fórmula del PP para la Mesa de la Cámara incluye un hueco "con voz y voto" para VOX, tal y como ya avanzó este diario.

A partir de ahí, las fuentes consultadas sí reconocieron que las negociaciones formales son exclusivamente con Ciudadanos. "Tranquilidad, si llegamos a un acuerdo con ellos, nos sentaremos con VOX", aseguraron al más alto nivel, no sin precisar que existe una comunicación discreta fluida. Además, en Génova volvieron a recordar la buena relación entre Casado y Abascal.