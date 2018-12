Marlaska designa Comisario de Información al policía que hizo un vídeo sobre Rajoy disfrazándolo de Hitler

Ocurrió la semana pasada sin que haya trascendido aún. José Carlos Castillo, comisario de policía tras haber hecho los cursos durante el pasado gobierno del PP, fue nombrado para el delicado cargo de responsable de la brigada de información de la Comisaría general de Andalucía Occidental.

Aunque el cargo es de libre designación, fuentes policiales de toda solvencia han informado a Libertad Digital que Castillo Fernández fue uno de los comisarios que obtuvo peores calificaciones en las pruebas correspondientes. Por tanto, lo normal, y al no haber plazas den Sevilla, era que hubiera sido trasladado fuera de la provincia de Sevilla e incluso fuera de Andalucía.

Sin embargo, cuando en el seno de la Policía andaluza se esperaba que el nombramiento recayera en otro comisario, de otra provincia, que tenía mejor puntuación, de pronto se confirmó que el designado por el ministro Marlaska era el ahora comisario y antes Inspector Jefe José Carlos Castillo Fernández, que dirigió la Comisaría de Policía de Écija, una de las ciudades más importantes de la provincia de Sevilla.

Dos circunstancias reúne el personaje. Una, el de ser un miembro del PSOE muy destacado con importantes conexiones en Madrid. Se dice de él que es muy amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba. La otra, haber dispuesto de un blog, conocido como "El Blog de José Carlos", en el que estampó un vídeo en el que Rajoy aparecía caracterizado como Hitler.

Un policía del "partido"

José Carlos Castillo, que fue precisamente ascendido a su cargo de Inspector en marzo de 1999 por un gobierno del PP, no se privó en ninguna de sus muchas aportaciones al Blog, de tildar al PP de partido extremaderechista, racista y diversas lindezas por el estilo, lo que resultaba sorprendente en alguien que debiera ser uno de los primeros en respetar la neutralidad y el decoro institucionales.

Es más, aunque toda la policía andaluza sabía quién era el máximo responsable del famoso blog, así como el origen de sus opiniones, José Carlos Castillo Fernández no explicó a sus lectores quién era el responsable de la publicación ni el cago que ocupaba como inspector jefe de Écija. Fue Libertad Digital quien desveló la identidad del dueño del blog en 2011.

Lo más destacado del blog fue el vídeo en el que el Hitler de la película "El Hundimiento" es Rajoy debidamente caracterizado. Hitler-Rajoy fue expuesto por el hoy comisario de la brigada de información de Andalucía Occidental como un exaltado fuera de sus casillas cuando se entera de que los resultados del 20-N no han respondido a las encuestas ni a las expectativas anunciadas y que se ha bajado de voto en Andalucía y Cataluña.

Afirmaba además que Esperanza Aguirre estaba siempre "jodiendo" a Rajoy y ponía en boca de su Rajoy "hitlerizado" que "cuanto peor le vaya a España mejor le irá a Rajoy".

Por si fuera poco, en una de sus últimas entradas de 2011, pidió el voto abiertamente para el PSOE diciendo: "Por todo ello, es labor de todos nosotros desenmascarar a personajes como Mariano Rajoy, oculto tras sus tics nerviosos, recostado constantemente en su cama, evitando exponer ante todas sus verdaderas intenciones si llegase a gobernar. No nos merecemos gobernantes mentirosos, ni gobernantes que se disfrazan para ocultar sus verdaderas intenciones. Está en nuestra mano movilizar a todos los votantes de la izquierda, movilizar ese voto que pretende irse a candidaturas como las de I.U., que al final lo único que pretenden es facilitar gobiernos del PP con mayor placidez y sin problemas.

Si cada uno de nosotros somos capaces de movilizar a una persona para que se una al ilusionante proyecto de Alfredo Pérez Rubalcaba, lograremos que la derecha no empiece a desmantelar las políticas sociales ¡Movilízate, es cosa de todos y todas!"

Un año antes, en el mismo blog, escribía: "Y el PP en eso es especialista. Necesita alimentar a gran parte de su electorado, ávido de medidas tan populistas e ineficaces, como trufadas de un racismo alarmante, que pertenece a la extrema derecha, de parte una gran cantidad de sus votos, probablemente los más fieles, los mismos que aceptan sin rechistar que se robe a la administración, que les importan poco que algunos gobernantes de su cuerda igual acepten trajes, que enriquezcan sus "amiguitos del alma", siempre y cuando no gobierne la izquierda."

Nada más publicarse la noticia en Libertad Digital, el Inspector Jefe Castillo retiró su blog de la circulación impidiendo al público comprobar lo que se denunciaba, previendo tal comportamiento, este diario copió de la caché guardada por Google algunas de las páginas de este blog, muy especialmente la que demostraba que el vídeo en el que Rajoy aparecía tildado de Hitler, se había publicado en el blog. Este pantallazo lo demuestra: (Ver archivo adjunto)

En el centro y derecha de la pantalla puede comprobarse cómo estaba colgado el vídeo. Los que quieran pueden verlo en Libertad Digital.



La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental decidió poco después al inspector jefe José Carlos Castillo Fernández, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales. La Policía decidió abrir un expediente informativo al objeto de investigar la difusión de este vídeo en el blog, llamado 'El blog de José Carlos', y relevar al inspector jefe de su puesto al frente de la comisaría de Écija mientras se sustanciaba la investigación.

Curiosamente, 48 horas después la destitución del Inspector Castillo, en funciones de Comisario en Écija, por publicar en su blog imágenes inapropiadas que relacionaban Hitler y Rajoy, también fue destituido, el comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) en Sevilla, Francisco Rodríguez Borja, que investigaba la desaparición de documentos en el despacho de Iván Chaves, hijo de Manuel Chaves y el caso Bahía Competitiva.

Más perlas del comisario de información de Andalucía Occidental en su antiguo blog

"En medio de una crisis en la que empieza a vislumbrarse el final, cuando desde el PP se desvía la atención de sus listas electorales con el uso del terrorismo, cuando el asunto de los ERE empieza a desinflarse al comprobar el PP que hay gente de los suyos metidos en el ajo, lo que descarta una maniobra partidista y si, en cambio, una red de favores, a punto de comenzar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, con la creación de empleo absolutamente estancada y la destrucción de empleo que continúa, creo que en España hay temas de mayor importancia que la repetición de un partido de fútbol 4 veces en pocos días". (2011)

"Uno de los principios de la propaganda de Goebbels, Ministro de Educación Popular y Propaganda en el gobierno de Adolf Hitler, quien había sido en su momento la persona que orientó la política de comunicación del partido nazi y el gran urdidor de las estrategias que les llevaron al poder y que, en la actualidad, parece ser autor de cabecera para los nuevos arquitectos de la propaganda de la derecha española, es el principio de la orquestación, según el cual, la repetición constante de una mentira, acaba convirtiendo la misma en verdad." (2011)

"En ese mismo sentido viene la última parte de su discurso, alentada por los sectores más ultras de la sociedad que alimentan las bases del voto del PP y que participaron en la manifestación del pasado fin de semana en Madrid, donde se lanzaron todo tipo de soflamas que, si hubiesen venido del entorno abertzale podrían haber sido objeto de multitud de querellas, y en el acto de presentación del libro sobre Carlos Iturgáiz, cuando Rajoy volvió a mentir a pesar de las pruebas en contrario que pesan como una losa sobre la actitud de los gobiernos del PP en la lucha contra ETA durante la tregua del año 1999 o en todos los años de sus gobiernos, cuando la lucha contra ETA, sobre todo en los primeros años de gobierno de Aznar, lejos de endurecerse, fue aparentemente pactista, tratando de evitar atentados." (2011)

"Somos un país de miserias, pero sobre todo somos un país lleno de miserables que no merecen mi respeto y, mucho menos, mi consideración. Un país cainita en el que es más fácil robar si eres de derechas y ver tu caso sobreseído por una judicatura que no ha acabado su transición, a pesar de haber transcurrido más de 35 años desde el afortunado fallecimiento del sátrapa. Un país de miserias y miserables, lástima por el sufrimiento de quienes aún desean seguir creyendo en tanta gente buena, absolutamente postergada, cuando no perseguida por esos miserables." (2011)

"El PP tiene ahora, entre otros problemas, como la presencia de muchos imputados en sus listas electorales, alguno de ellos por el delito más reprobable que puede cometer un político en el ejercicio de su cargo, cual es el cohecho, el soborno, venderse por unos trapos, según consta en los escritos de acusación de la Fiscalía..." (2011)

El autor, José Carlos Castillo, es el comisario nombrado por el ministro Fernando Grande Marlaska como responsable de Información, área política sensible que, cuando menos, parece exigir cierto nivel de institucionalidad y preparación.