Villarejo acusa a los fiscales Anticorrupción de conspirar contra él para perjudicar a Juan Carlos I

Por una vez José Villarejo ha grabado un audio en el que sólo habla él: se trata de una llamada de casi 5 minutos grabada por su mujer, Gemma Alcalá, el pasado día 23 y que ésta ha facilitado a la Agencia Efe.

En la grabación explica que quiere ejercer su "derecho de rectificación" para que "todos puedan oír por primera vez" su "versión" y carga contra los fiscales Anticorrupción que llevan su caso, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ataque más duro es, probablemente, contra los fiscales Anticorrupción que investigan el caso Tándem y que solo se interesan, según el excomisario, por aquella información que pueda perjudicar al rey Juan Carlos.

Siempre según el testimonio del excomisario, los fiscales le hicieron llegar que si quería quedar libre "tendría que colaborar totalmente" y contarles "todo" sobre las personas de nivel con las que tuvo relación, incluido "todo lo que conociera de cuentas y sociedades" del rey emérito.

"No tenían ningún interés en conocer detalles sobre comidas y reuniones con otros jueces y fiscales, tampoco les interesaban mis actuaciones como agente encubierto ni mis informaciones sobre redes terroristas, narcotráfico, etcétera", subraya.

Villarejo asegura que él no tiene ninguna intención de dañar a la Corona, tal y como se había especulado, sino que los que quieres hacerlo son "los que se abrazan con los abogados de Podemos cada vez que coinciden con ellos –el partido está personado como acusación popular en el caso Tándem–. Allá ellos y su conciencia. Esta secta de illuminatis solo busca destruir la corona a cualquier precio", asegura

El expolicía afirma también que su abogado rehusó reunirse con los fiscales Anticorrupción si no estaba delante el juez De Egea y, por ese motivo, los representantes del ministerio público acudieron al letrado defensor de su esposa.

Una campaña "brutal"

Todo forma parte, siempre según el propio Villarejo, de una campaña "brutal" contra él de quienes le consideran "un chantajista peligroso". "Hasta el presidente del Gobierno ya me ha condenado. Soy culpable y ya no tengo solución, mejor que me mandaran a Guantánamo", añade.

El comisario jubilado va a apuntar a su "mayor enemigo", Félix Sanz Roldán, por tener "controlado" quién está filtrando sus grabaciones. "Solo le colaron la charla con la princesa Corinna porque se confió con los de los abrazos", indica.

A su juicio, Sanz Roldán "deja que filtren porque se alegra del daño" que le hacen, pero matiza: "Aunque Félix quiera destruirme y sea mi mayor enemigo y que por él yo esté en la cárcel, por encima de todo creo que es un patriota y asume que todo se le ha descontrolado dañando a quien debía haber protegido primero". "Por eso espero que en algún momento pondrá orden a este despropósito, ya que solo beneficia a los populistas, a los independentistas, es decir, a los que solo quieren hacer daño a España", dice.

También contra Grande-Marlaska

Villarejo también carga contra Grande-Marlaska, a quien sitúa tras el caso Kitchen (en el que se investiga la utilización del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para espiar y robar documentos a Luis Bárcenas).

"Estoy viendo atónito cómo una vez más el PP se va a dejar montar una segunda Gürtel con el tema Kitchen. No se dan cuenta que desde junio quien controla y maneja para el PSOE mi sumario es Marlaska y es un auténtico trilero manipulando causas. Recuerden el Faisán".

Y avisa de que desde hace poco tiempo sus condiciones en prisión han cambiado y, al contrario que antes, se siente amenazado. "Estoy preparado para lo peor". Por último, insiste en que sus declaraciones ante el juez en la Audiencia Nacional demuestran "quién dice la verdad y quién miente en esta historia".