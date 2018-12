El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona ha vuelto a arremeter este jueves, día en que se constituyó el Parlamento andaluz, contra VOX. Manuel Valls a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter ha equiparado al partido de Santi Abascal con Podemos y los separatistas y golpistas catalanes.

"La irrupción de la ultraderecha en las instituciones, a pesar de que responde al resultado de las urnas, es una mala noticia para España y para Europa. Con VOX en Andalucía -y probablemente en otras instituciones en el futuro-, los separatistas en Govern y los populistas de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, urge más que nunca contar con líderes y políticas capaces de frenar a los radicales", ha afirmado Valls.

El candidato de la formación naranja continúa escribiendo varios comentarios más, en donde remarca que él es un "candidato independiente" desde cuya plataforma se aboga por que "en España y en Catalunya se aborden pactos de Estado entre las fuerzas constitucionalistas que marquen distancias con los populistas de la izquierda, los separatistas y los ultras de la derecha más reaccionaria". Es más, añade: "No aceptaré en mi plataforma a nadie que dé legitimidad a estos grupos radicales".

Sobre la entrada de @vox_es en la mesa del @ParlamentoAnd me gustaría explicar mi posición con la misma claridad de siempre. La irrupción de la ultraderecha en las instituciones, a pesar de que responde al resultado de las urnas, es una mala noticia para #España y para #Europa. — Manuel Valls (@manuelvalls) December 27, 2018

No tardó en reaccionar Santiago Abascal, que contestó a Valls también a través de Twitter.

Manuel Valls anuncia que Andalucia irá a nuevas elecciones... https://t.co/o6Wd9MuPUB — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) December 27, 2018

También lo hizo el portavoz del Comité Ejecutivo Nacional del VOX, Ignacio Garriga.

No nos meta en el mismo saco que los golpistas y comunistas. Le recuerdo que somos la acusación popular que los ha sentado en el banquillo de los acusados a los primeros y los únicos que hemos logrado desalojar al comunismo de Andalucía. https://t.co/P4bofkT83X — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) December 27, 2018

Fuentes de VOX aseguraron después a Libertad Digital que a día de hoy todavía no hay ningún acuerdo para que su partido apoye la investidura de Juanma Moreno, tras su acuerdo con Juan Marín para formar un gobierno de coalición PP-Ciudadanos. Es más, desde VOX explican que ni siquiera se han iniciado las negociaciones y advierten de que no están dispuestos a un "trágala" sin más. En este sentido, añaden que si se mantienen los ataques de Manuel Valls y si no se atienden sus propuestas o, al menos, se negocia para llegar algún acuerdo, no votarán a favor de la investidura.

En VOX – añaden - no quieren ser corresponsables de un cambio de Gobierno "para que todo siga igual" y quieren hacer valer sus doce escaños para que sus planteamientos se tengan en cuenta. Por eso, en el partido de Abascal siguen muy preocupados con la actitud de Ciudadanos, después de que Juan Marín dijese este mismo jueves que no piensa "mover ni una coma" del acuerdo que han sellado Ciudadanos y PP. "Si Ciudadanos y PP no se sientan a negociar no van a contar con nuestros votos. No vamos a aceptar un trágala". Así lo resume un dirigente del partido de Abascal.

El propio secretario general de VOX, Javier Ortega, advertía en declaraciones a este periódico que no descartan presentar su propio candidato a la investidura si no hay ningún otro candidato que les dé confianza, a pesar de admitir que no tendrían apoyos. El número dos del partido reclama para cualquier tipo de apoyo un compromiso por escrito de que se aceptarán algunas de sus propuestas. Considera además "presuntuoso" asumir que VOX se sumará al acuerdo programático de PP y Ciudadanos sin ni siquiera hablar con ellos.