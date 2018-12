Pedro Sánchez deja a Margarita Robles en España en su primera visita a las tropas en el exterior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este jueves su primera visita desde que llegó al Palacio de La Moncloa -el pasado mes de junio- a los efectivos de las Fuerzas Armadas españolas que se encuentran en el exterior. El escenario elegido ha sido Mali, donde se están en una misión de adiestramiento bajo bandera de la Unión Europea con el objetivo de que el país africano se sacuda la fuerte presión a la que llegó a estar sometido por varios grupos yihadistas.

Un viaje en el que no ha sido acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se ha quedado en España sin actos oficiales en su agenda. Un hecho extraño que no ha sido habitual en los últimos años, pues tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy siempre han ido acompañado por el responsable de Defensa en sus viajes de visita a las tropas en el exterior. Moncloa dice que se debe a que "es un viaje rápido de un solo día en el que no era imprescindible".

Su visita ha empezado pasado el mediodía hora local, cuando ha llegado a Bamako a bordo de uno de los Airbus A310 del 45 Grupo del Ejército del Aire. En la capital se ha entrevistado con el primer ministro maliense, Soumeylou Boubèye Maïga, con el que ha pactado un plan de retorno voluntario para inmigrantes legales del país africano que están en España (unos 55.000). Se les pagaría el billete de vuelta, se les darían 400 euros y otra gratificación de más de cien euros si montan un negocio en Mali.

Después se ha entrevistado con los mandos del Destacamento Marfíl, la misión militar española de transporte aéreo que da apoyo a la operación francesa que lucha contra el yihadismo en el Sahel y que tiene su base en Dakar (Senegal), desde donde se han desplazado hasta la capital maliense para este encuentro. Estos militares cubren el 30 por ciento de las necesidades de transporte de la denominada Operación Barkhane.

Acto seguido ha sido trasladado en helicóptero hasta Koulikoro, una localidad situada a unos 200 kilómetros al norte de la capital maliense, donde se encuentra el centro de adiestramiento que supone la punta de lanza de la misión española en el país. Allí se ha reunido con los mandos de la misión y se ha realizado la tradicional foto de familia con los más de 200 militares nacionales destinados en esta base.

Tras entrevistarse con los mandos españoles de la base y con el general alemán al mando de la misión EUTM Mali de la Unión Europea –hasta hace unas semanas era dirigida por un general español-, se ha dirigido a los militares españoles para explicarles que ha elegido este país africano para su primera visita al exterior porque "vuestra presencia colabora en la seguridad de la región y también en la de España y la Unión Europea".

"Formáis parte de una misión muy importante estratégicamente para España y la UE. La región del Sahel tiene la amenaza del yihadismo, el tráfico de personas… Problemas que hay que enfocar de una forma global. Y vuestro trabajo está dando sus frutos. La estabilidad mejora las condiciones de vida de los africanos y es un valor esencial. Estáis sembrando porvenir y esperanza en Mali", ha continuado.

También ha querido tener un recuerdo especial para el infante de marina Antonio Carrero Jiménez, fallecido el pasado mes de mayo cuando el blindado Lince en el que viajaba volcó en una de las penosas carreteras malienses. "Os pido que cuidéis de vosotros mismos y de los compañeros que tenéis al lado. Os queremos de vuelta sanos y salvos en España", ha concluido.