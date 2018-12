La vicepresidenta del PDeCAT asegura que votarán 'no' a los presupuestos de Sánchez

La vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, ha puntualizado hoy que su partido ya ha decidido votar "no" a la tramitación de los Presupuestos del Gobierno del PSOE, por lo que se ha desmarcado de la posibilidad de no bloquearlos de entrada.

Per un 95% el CN del Partit Demòcrata va votar que es votés NO als pressupostos de Sànchez. El NO als pressupostos és ferm. El nostre NO a la seva tramitació, també. #república https://t.co/nCzWoq6gvz — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) December 30, 2018

El secretario de organización del PDeCAT y también diputado en el Congreso, Ferran Bel, se había mostrado abierto, en declaraciones a Efe, a no bloquear el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, para así "dar más tiempo" a una negociación con el fin de alcanzar una "solución política" para Cataluña.

Sin embargo, la vicepresidenta del PDeCAT, una de las voces del sector menos transigente con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha matizado desde su perfil en Twitter que "por un 95 % el consell nacional" del partido se pronunció a favor de "votar NO a los Presupuestos" del PSOE: "El NO a los Presupuestos es firme. Nuestro NO a su tramitación, también", ha recalcado.

El debate interno en el PDeCAT sobre qué posición adoptar de cara a la tramitación del proyecto presupuestario del Gobierno central se ha intensificado en plena pugna entre la línea dura, que rechaza cualquier aproximación al PSOE, y los pragmáticos (entre ellos Bel y el propio portavoz del partido en el Congreso, Carles Campuzano), que verían con buenos ojos permitir que los Presupuestos superen la votación de las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos, para así ganar tiempo y dejar unos meses de margen para la negociación.

Frente a las afirmaciones de Nogueras en Twitter, fuentes del PDeCAT consultadas por Efe han indicado que, en la reunión del consell nacional que cita la vicepresidenta del partido en su tuit, se introdujo un matiz, al plantear que el voto a los Presupuestos sería un "no" siempre y cuando no suponga medidas "beneficiosas para los catalanes".

Los partidarios de permitir la tramitación de las cuentas no niegan que al final, si no han cambiado las cosas y las negociaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno de Quim Torra no llegan a buen puerto, los diputados del PDeCAT en el Congreso acaben votando en contra de los Presupuestos.