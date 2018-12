El Gobierno obvia la amenaza de Torra e insiste en el “diálogo frente al monólogo”

El Gobierno hace oídos sordos a las amenazas del presidente catalán, Quim Torra. Pese a las afrentas realizadas en su discurso de final de año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido responder a Torra en un comunicado en el que obvian el nuevo llamamiento a la sublevación y apuestan por el "diálogo y la ley frente el monólogo independentista".

"Dentro de la Constitución y con los valores propios de una democracia hay salidas para resolver las necesidades de todos, explican fuentes de Moncloa, "hemos de estar en el diálogo y pensando en los problemas reales de los ciudadanos, de todos los catalanes, no sólo de una parte".

Un mensaje, mirando para otro lado ante las amenazas, que ha verbalizado esta mañana en la cadena SER la ministra de Hacienda, María Jesús Montero que ha reprochado veladamente la acytitud del presidente Torra que "tenía que estar concentrado en dar respuesta a los problemas de Cataluña, a la crisis de convivencia. La concentración del Gobierno tiene que ser posibilitar que ese diálogo se produzca dentro de la ley y que todas las cuestiones que tengan que ver con palabras malsonantes formen parte de ese monólogo que el presidente mencionó" y no de la interlocución entre ambas instituciones.

También se ha pronunciado al respecto el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para quien "el discurso de Quim Torra es un discurso que no representa al conjunto de los catalanes y catalanas. Es un discurso anclado en el año 2017 y no pensado para el año 2019. No permite avanzar en una solución acordada. No es útil para avanzar", ha dicho en la red social Twitter.

El mensaje del diálogo, la concordia y la unidad fue la apelación realizada este domingo por la noche por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. El presidente de Extremadura publicó su mensaje navideño al tiempo que Torra con un mensaje diametralmente opuesto: "Yo apelo a la clase política para decir que tenemos la obligación de encontrarnos, de encontrar puntos en común y un proyecto colectivo del que todos nos sintamos una parte integrante".