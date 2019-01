Susana Díaz empieza 2019 en la cuerda floja mientras Montero suena como sucesora

"La guerra había empezado demasiado pronto", explicaron fuentes socialistas a este periódico cuando José Luis Ábalos tuvo que rectificar tras enseñarle a Susana Díaz la puerta de salida de forma prematura la misma noche electoral de las andaluzas el pasado 2 de diciembre. Tras afirmar que Ferraz "se va a implicar en la necesaria regeneración del PSOE andaluz" y aventurar que "los liderazgos están vinculados al éxito o fracaso de nuestro proyecto", el secretario de Organización tuvo que izar la bandera blanca después de que en San Telmo comenzaran a sonar los tambores de guerra.

Pero las intenciones de Ferraz y del propio Pedro Sánchez siguen siendo las mismas que las verbalizadas por Ábalos: forzar un nuevo liderazgo en el PSOE andaluz que esté en sintonía con el Federal tras dos años de guerra abierta con Díaz. La secretaria general del PSOE andaluz, la baronesa andaluza, mandamás de la mayor federación de España y quien le aupó a la secretaría general en su primera vida pero también con quien se enfrentó Sánchez en la segunda, tras el llamado golpe de estado del Comité federal del 1 de octubre de 2016, y a quien derrotó en las primarias que le siguieron.

"Es inevitable que Díaz acabe dimitiendo", aseguraron fuentes socialistas en los días posteriores a la debacle andaluza. El dramático resultado, el peor en la historia del PSOE andaluz, pedía cabezas y el tiempo para asumir responsabilidades se acerca. Eso aventuran las mismas fuentes a tenor de que el derrocamiento del actual gobierno socialista de la Junta no pasará de mediados de enero, momento en el que se alcanzará el previsible acuerdo de gobierno entre PP, Ciudadanos y VOX.

Según fuentes del PSOE andaluz, "Susana va a pelear" por mantenerse al frente del partido pero las voces que realmente se lo creen son cada vez menos. "Es sólo cuestión de tiempo", dicen incluso algunos socialistas andaluces más cercanos a la baronesa que a Ferraz. La nueva estrategia de la dirección de Pedro Sánchez es que su eterna rival caiga "como fruta madura" y se abra paso a un perfil más ‘flexible’ a la dirección del partido. En en este contexto en el que ha comenzado a sonar con fuerza María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, valor en alza del Gobierno y perfil ‘sanchista’ dentro del socialismo andaluz.

La ex presidenta del Comité de Garantías, que ratificó las firmas de la dimisión de la mitad de la Ejecutiva de Sánchez que provocó su posterior dimisión tras el Comité Federal, es un verso suelto en el PSOE andaluz. No es susanista pero fue su consejera de Hacienda y cuenta con un gran predicamento y respaldo en el partido. Su papel en el Gobierno le ha hecho además ganar enteros y está muy bien posicionada para optar a la sucesión.

Sin embargo, Montero se descarta. Al menos, "de momento". En una entrevista en la cadena SER este lunes, la titular de Hacienda negó conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este sentido. "No, para nada. Mi futuro está vinculado al ministerio de Hacienda" en el que trabaja "24 horas al día" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. "Hay mucho trabajo por hacer. Le puedo asegurar que en mi pensamiento no hay otra cosa en este momento que presentar los PGE en el mes de enero y conseguir las alianzas para que sean aprobados".

Pero preguntada expresamente por la continuidad o no de Susana Díaz, Montero no niega que tiene que existir un "proceso de reflexión" en el que "lo que tenga que hacer el PSOE de Andalucía contará con todo mi apoyo". Y lo que ‘tendrán que hacer’ tendrán que ser pronto para que la sangría no se repita en la próxima cita electoral de las municipales y autonómicas del 26 de mayo. Los alcaldes y candidatos están "muy concentrados" según Montero en esa cita para la que, sólo en privada, reclaman soltar lastre e intentar taponar la herida que Susana Díaz asumió en carne propia el 2 de diciembre.