Críticas en 'El Mundo' a los “voceros del Apocalipsis” que acusan a Sánchez de claudicar ante Torra

El Mundo lleva una encuesta que dice que "la irrupción de Vox da una amplia mayoría al centroderecha" Calla, calla, a Sánchez hay que decirle que él es el más hermoso del lugar y va a ganar las elecciones o mantendrá secuestradas las urnas para toda la eternidad. Francisco Rosell no me hace ni caso y dice que "los ciudadanos no perdonan los bandazos programáticos ni las promesas incumplidas de un presidente al que penalizan su peligroso conchabeo con el independentismo y falta de autocrítica". Este "conchabeo" que denuncia el director de El Mundo provoca al columnista Raúl Conde un "acentuado arqueo de cejas". Resulta que está en Barcelona y allí "reina la paz civil", que no se ha cruzado con ningún CDR y allí todo el mundo se lleva fenomenal, y no como dicen "tantos voceros del Apocalipsis que la ruptura está ahora más cerca que nunca", "que el Gobierno claudica", o que "el PSOE es dañino para la cohesión nacional". Según Conde aquí el único peligro es Vox, por el "tufo inconstitucional que irradia su programa". "Es tan falso sostener que el PSOE ha cedido al chantaje de los independentistas como que Ciudadanos haya pactado con la ultraderecha", dice haciéndole una enmienda a la totalidad al titular de su periódico el 21-D, "La rendición de Pedralbes". Anson, otro "vocero de Apocalipsis" en palabras de Conde, habla de "rendición de Pedro Sánchez ante Torra". "¿Pedro Sánchez, traidor a España? Difícil contestar a este interrogante sin perder la ecuanimidad, pero incontables españoles participan de la acusación de Casado y Rivera". ¡Qué me dices! Ahora va a resultar que hay incontables voceros del Apocalipsis.

El País dice que "La negociación presupuestaria agrieta a los secesionistas". Al final los apoyarán. Les tienen más miedo a las urnas que el propio Sánchez, que sabe que cuenta con esa baza para mantenerse en Moncloa. Pepa Bueno dice que el pacto PP-Cs-Vox es "legítimo", pero "reclamar a los autores claridad y asumir el coste de sus acciones es legítimo también". ¿Y quién ha dicho lo contrario? Tan legítimo como reclamar a Pedro Sánchez que asuma el coste de hacerse y mantenerse en Moncloa de una manera legal pero de dudosa legitimidad. Francesc de Carreras les pide a los Reyes "un acuerdo entre constitucionalistas" (PSOE, PP y Cs) "que marginen a los extremos, a Podemos y a Vox" porque "es la única solución razonable y sensata a un grave problema". El problema es que al PSOE le da más asco el PP que Vox, y ni te cuento que Podemos y jamás pactaría con ellos. "No es no", ¿recuerdas, Francesc?

ABC abre con la última tomadura de pelo de Sánchez. "La transparencia según Sánchez: 282,92 euros" costó el viaje en Falcon a Castellón para irse de juerga. Este tío nos toma por imbéciles. Rubido tiene un cabreo sideral con la "hipocresía" y el "cinismo del presidente", "un maestro del descaro y la opacidad". Menuda pieza tenemos en Moncloa. Dice Pablo Robles que Sánchez "asiste a su propio hundimiento" y "por eso coge el Falcon al grito de guerra que lo define. ¿Cuándo voy a verme en otra? A disfrutar, que esto durará lo que tenga que durar, y el que venga luego, que pague o apague la luz. Ahora querrá cargarse a Susana para quedarse con todo el PSOE, cuando en realidad es el PSOE andaluz el que se ha hundido por este presidente que justifica golpes de Estado en Cataluña y cenas con terroristas en el País Vasco. Allá él". Y allá el PSOE que se lo permite.

La Razón lleva otra encuesta. "Más del 70% pide que se convoquen elecciones". Marhuenda es realista. "Sánchez no tiene previsto de convocar e elecciones. A nadie se le oculta ya que la moción de censura fue una mera formalidad para acceder al Gobierno sin pasar por las urnas cuando el PSOE estaba en sus hora más bajas". Y a Sánchez se la trae al parido lo que opinen los españoles, ande yo caliente... "Los cálculos de Sánchez pasan por afianzarse en la estructura de poder que le ofrece La Moncloa como infalible herramienta propagandística (…) Ante esta situación de prematuro desgaste es comprensible que Sánchez quiera prolongar su estancia en La Moncloa sea como sea hasta esperar el momento idóneo para convocar elecciones". ¿Y si ese momento no se produce qué va a hacer? ¿Suspender indefinidamente las elecciones? Da escalofríos.