Espectáculo en redes de los diputados de Puigdemont, que promete volver si antes le invisten

"He leído, feliz en las redes, que @GemmaGeis, @LauraBorras, @Aurora_Madaula, @PepRieraFont, @PujolBonell... quieren investir al MHP @KRLS (Puigdemont) Podemos saber nombres y apellidos de quién Sí y quién NO?? No es para ningún amigo, es para mi, para saber en quién puedo confiar, en quién no...". Este mensaje de Neus Matamala, hija del empresario José María Matamala, el hombre de confianza de Puigdemont, ha desatado una oleada de adhesiones inquebrantables a Puigdemont de los diputados de Junts per Catalunya (JxCat).

He llegit, feliç a xarxes, que la @GemmaGeis, la @LauraBorras, l’ @Aurora_Madaula, en @PepRieraFont, l’@PujolBonell,... volen investir el MHP @KRLS

Podem saber noms i cognoms de qui SI i qui NO??

No és per cap amic, és per mi, per saber en qui puc confiar, en qui no ... — 🎗Neus Matamala ☘️ (@neusmatamala) 1 de enero de 2019

El portavoz del grupo, Albert Batet, le ha respondido que puede contar con los 34 diputados. "Tal como dijo el President @QuimTorraiPla en el debate de investidura, es nuestro objetivo de legislatura" (investir a Puigdemont)". El vicepresidente del "Parlament" Josep Costa se ha sumado al hilo de la hija de Matamala para ratificar el comentario de su compañero de filas: "Neus, no tengo ninguna duda de que podremos contar con todo el grupo de @JuntsXCat, que para eso somos la lista del presidente".

Pots comptar amb tots i totes els 34 diputats i diputades de @JuntsXCat Tal com va dir el President @QuimTorraiPla al debat investidura és el nostre objectiu de legislatura. #Nosurrender https://t.co/kxv0PsM4Mc — Albert Batet🎗 (@albertbatet) 2 de enero de 2019

El sustituto de Puigdemont, Torra, se ha abstenido de hacer comentarios en su cuenta de Twitter, pero ha reproducido el mensaje de Batet en señal de asentimiento.

La promesa de Puigdemont

El comentario inicial de Matamala está vinculado a otro realizado hace cinco días por el expresidente Puigdemont en su cuenta de Instagram: "Si el Parlamento me inviste, yo tomaré posesión del cargo y volveré a Cataluña. Entraré en Cataluña como presidente de la Generalidad. Abiertamente. No de manera clandestina. Eso sería un conflicto europeo y volvería bien acompañado y de demócratas europeos para que fuesen testigos de si en la Europa del siglo XXI se impide o no a un presidente elegido por un parlamento democrático ejercer las funciones que le corresponden legalmente".

Esta promesa de Puigdemont ha generado un debate en el seno de JxCat que se ha saldado con la afirmación puigdemontiana de todos los diputados, juramentos para reintentar en esta misma legislatura la investidura de su líder.

Dada la previsible negativa de ERC a facilitar la última idea de Puigdemont, el paso al frente de todos los diputados estaba cantado. Planea en el ambiente nacionalista el nefasto desempeño de Torra, al que se acusa de no estar a la altura estratégica que conviene a la situación. Se le reprochan sus salidas de tono y que no informe de algunos de sus movimientos, como el papel de 21 puntos que le entregó a Sánchez, así como su amateurismo político. Muchos diputados de JxCat consideran que una operación investidura de Puigdemont sería el colofón ideal para reventar la legislatura cuando se dicten las sentencias del juicio a los golpistas.