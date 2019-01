Polémica por el programa de fin de año en Nueva York de Canal Sur Radio

Surgió el escándalo cuando Vox, partido que está en primera línea de fuego en el tema de la crítica a Canal Sur, arremetió contra la cadena financiada casi en su totalidad por la Junta de Andalucía por haber emitido el programa de radio de fin de año 2018 desde Nueva York, con un derroche injustificado de medios en un momento en que se cuestiona su gestión e incluso su existencia.

El origen fue el conocimiento de que el programa de Canal Sur Radio titulado Aquí estamos iba a celebrar el fin de año transmitiéndose desde el local de "La Nacional" de Nueva York. Esta asociación fundada en 1868 tiene por objetivo fomentar las buenas relaciones entre españoles e hispanoamericanos residentes en Estados Unidos.

El fin de dicho desplazamiento era promocionar la aceituna de mesa en Estados Unidos, según la cadena autonómica. Se trataba pues de apoyar una supuesta iniciativa de Interaceituna, Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, constituida el 11 de noviembre de 2004 y formada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA) y Cooperativas Agro- alimentarias de España.

Por ello, resulta extraño e inexplicable que en la página web de Interaceituna ni siquiera se mencione ni se anuncie el programa de Canal Sur en su programa de actuaciones en Estados Unidos para los años 2017 –2019.

Según los aceituneros de mesa andaluces, las campañas de promoción en Estados Unidos comenzaron en 2013 y que, en la actualidad, "se está realizando una campaña de promoción que estará activa durante tres años: 2017 - 2019, subvencionada al 80% por la Unión Europea. Bajo el lema A tasty message from Europe: Have an olive day with olives from Spain," dirigidas tanto al consumidor final como a los responsables de compra y establecimientos.

Pero cuando se refiere a acciones en Nueva York, Interaceituna se refiere a acciones que deberían haberse realizado en 2017. En 2018, tocarían las acciones en Chicago y Los Ángeles y el año en curso 2019, se desarrollarían en San Francisco y Filadelfia.

Curiosamente también mientras Interaceituna destacaba que la publicidad exterior de la entidad está organizada según "eventos presididos por el chef José Andrés (embajador de la campaña)", Canal Sur Radio no ha mencionado al chef ni en sus anuncios ni en sus explicaciones sobre la transmisión del fin de año en Nueva York.

Aunque Canal Sur afirmó el lunes que todo el entramado del programa de radio en cuestión se enmarca en una acción comercial íntegramente financiada por Interaceituna, no aclara cuál es su nivel de audiencia en Nueva York ni por qué resulta útil una iniciativa que califica de "histórica" ante un público de 300 personas.

De hecho, la propia Canal Sur dio esta cifra en un comunicado titulado "Cerca de 300 españoles despiden el año en Nueva York junto a Canal Sur Radio", evento que realmente tuvo lugar seis horas antes de las doce de la noche del día 31 de diciembre, esto es, que fue en diferido, algo verdaderamente anómalo y que tampoco ha sido explicado.

Igualmente, se desconoce la composición del "pequeño equipo" de Canal Sur Radio desplazado a Nueva York para el evento y que ha sido pagado íntegramente por Interaceituna. Según la propia cadena autonómica, el programa tuvo en Nueva York a Rafael Cremades, Sonia Chapado, Alberto Ortiz y Rubén Hergueta con invitados como Chano Domínguez, Antonio Lizana, y la cantante Lara Bella.

Además, el programa incluía dar a conocer a andaluces afincados en Nueva York, que exigía más medios que la simple transmisión de la fiesta de fin de año y en Sevilla quedaba el resto del equipo del programa compuesto al menos por Pepe Da Rosa, Yolanda Garrido, Mariló Seco, Mayte Chacón, Ángel Rodríguez, Carlos Telmo y Hugo de Veró.

Más curiosamente aún la propia radio autonómica dice: "Mientras miles de personas se dirigían ya a Times Square para ocupar un lugar de cara a las celebraciones de Fin de Año, un grupo numeroso de personas se ha reunido en el local más emblemático de Nueva York para los españoles, en la zona que antaño se conoció como "Little Spain".

Precisamente, las pantallas de televisión de Times Square de Nueva York, donde tiene lugar la concentración humana que celebra la llegada del nuevo año en la ciudad americana, sí que estaban contempladas como instrumentos de publicidad para la campaña de Interaceituna. En su proyecto 2017-2019 relativo a la publicidad y plan de medios, anuncia que "se difundirá la imagen de la campaña en formatos espectaculares como las pantallas de Times Square (Nueva York), La Live (Los Ángeles), medios de transporte vinilados (tranvías, autobuses) en Chicago, Miami, etc."

Lo que sí es conocido es que Interaceituna es una entidad beneficiada por subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía, el gobierno de España y la Unión Europea, con el fin de extender su consumo en el mercado europeo, Estados Unidos, muy especialmente tras las políticas proteccionistas de Donald Trump, y otros países.

Tras conocer la intención de Canal Sur Radio, el diputado de Vox por Sevilla y candidato del partido en las pasadas elecciones andaluzas, Francisco Serrano, se preguntó: ""¿Sabían que Canal Sur Radio va a dar las campanadas de fin de año desde Nueva York? Eso es austeridad y moderación presupuestaria. En Andalucía no hay sitio para celebrar el evento y, claro, a seguir derrochando el dinero de los andaluces que se deja de invertir en cosas necesarias."